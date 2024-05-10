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美国超越中国成为德国最大贸易伙伴

2024年5月10日

数据显示，1月至3月，德国与美国的进出口贸易额合计达到630亿欧元，而德中两国同期的进出口贸易额略低于600亿欧元。

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今年第一季度，美国超过中国成为德国最大贸易伙伴
今年第一季度，美国超过中国成为德国最大贸易伙伴图像来源: Rupert Oberhäuser/picture alliance

（德国之声中文网）根据路透社基于德国联邦统计局官方数据的计算，今年第一季度美国超过中国成为德国最大贸易伙伴。

该数据显示，1月至3月，德国与美国的贸易额--出口和进口合计--达到630亿欧元，而德中两国同期的贸易额略低于600亿欧元。

2023年，中国连续第八年成为德国的第一大贸易伙伴，贸易额达到2530亿欧元，不过仅领先美国与德国贸易数亿欧元。

德国商业银行经济学家斯塔默（Vincent Stamer）在解释第一季度的变化时说："由于美国经济强劲，德国对美国的出口现在进一步上升，而对中国的出口和从中国的进口都有所下降。"他说，结构性原因也是一个因素。

"中国已经向价值链的高端转移，越来越多地自己生产更复杂的产品，而这些产品过去都是从德国进口的。" 斯塔默说，"此外，德国企业越来越多地在当地生产，而不是从德国向中国出口商品。"

德国以政治分歧为由，在去年首次公布的中国战略中指责中国政府的"不公平做法"，并表示希望减少对中国的投资。但在如何减少对华依赖的政策方面，德国政府含糊其辞。

德国从中国进口的商品大幅下降

德国经济研究所（IW) 的经济学家马特斯（Juergen Matthes） 说，第一季度德国从中国进口的商品同比下降了近12%，而对中国出口的商品仅下降了1%多一点。

马特斯说："中国经济的表现比许多人预期的要差，而美国经济却超出预期，这大概是造成这种情况的原因"。目前，美国约占德国商品出口的10%，而中国的份额已降至不到6%。

马特斯分析道："在全球经济明显不利于德国经济模式的情况下，德国似乎正在调整方向--这也是出于地缘政治的考虑--从制度竞争对手中国转向跨大西洋合作伙伴美国。"

不过，目前还不清楚这种情况是否会持续下去。

德国外贸批发商协会（BGA）主席詹杜拉（Dirk Jandura） 表示："如果白宫政府在11月美国大选后发生变化，更加倾向于关闭市场，这一进程可能会停滞不前。"

中国输出过剩产能？德中两方怎么看

（路透社）

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