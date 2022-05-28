 美国超市发生枪击案 已造成多人死伤 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.11.2022

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新闻广角

美国超市发生枪击案 已造成多人死伤

感恩节到来前夕，又一起枪击案的发生给节日蒙上了阴影。美国东海岸一家沃尔玛超市内发生的事件造成多人死伤，警方目前仍在对事件背景展开调查。

发生枪击案的购物中心前，集结了大批警车。

发生枪击案的购物中心前，集结了大批警车。

（德国之声中文网）美国弗吉尼亚州切萨皮克（Chesapeake）市政当局当地时间周二晚间发布推文称，市内一家超市发生枪击案，已造成多人死伤。警方周三凌晨对媒体表示，目前尚不清楚具体的死伤人数，但死亡人数应不超过十人，其中也包括枪手本人。但警方并未进一步说明枪手是如何死亡的，但强调他们相信，枪手是单独作案。此前媒体报道称，至少有五人被送往医院接受救治。枪手作案动机目前尚不清楚。

两天后将是感恩节假期，事发时商店里挤满了购物人群。感恩节在美国是一个非常重要的节日。警方发言人库欣斯基（ Leo Kosinski）表示，当地时间周二晚间 22.12 分警方接到一家沃尔玛超市发生枪击案的报警，警方赶至现场时已经有多人死伤。这是一家规模很大的超市，目前搜救受害者的行动仍在进行当中。社交媒体上流传的照片和视频上，可以看到购物中心周边已经集结了大批警车和救护车。

库欣斯基表示："再有几天，我们就要过感恩节了，这实在是一个惨痛的事件。对于所有经历者，尤其是那些死伤者来说，这都是一个非常黑暗的时刻。这一切太可怕了。"购物中心一名员工对当地的 WAVY TV电视台表示："幸亏我迟到了，躲过了一劫。"零售业巨头沃尔玛总部也在一份声明中称："对于这一悲剧事件的发生，我们深表震惊。我们将会密切配合警方的调查工作。"

枪支暴力是困扰美国社会的严重问题，图为今年六月华盛顿的一次反私人持枪游行集会。

枪支暴力是困扰美国社会的严重问题，图为今年六月华盛顿的一次反私人持枪游行集会。

弗吉尼亚州参议员卢卡斯（ Louise Lucas）发布推文称，事件的发生给她带来了不可弥补的伤痛，"不为枪支泛滥成灾的问题找到解决办法，我绝不会善罢甘休。"

上周末，科罗拉多州一家LGBTQ聚集的夜总会里刚刚发生了枪击案，事件中有5人丧生，18人受伤。长期以来，枪支暴力一直是困扰美国社会的严重问题，而在该国获取枪支也相对容易。

据美国疾控中心CDC发布的最新数据，2020一年内，美国共有大约两万人遭枪击身亡，即每天平均有超过五十人死于枪支暴力。发生超市枪击案的切萨皮克市有人口25万，位于首都华盛顿东南大约240公里的美国东海岸地区。

（德新社，路透社）

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