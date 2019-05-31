 美国起诉委内瑞拉总统马杜罗 悬赏千万美元抓人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.03.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美国起诉委内瑞拉总统马杜罗 悬赏千万美元抓人

美国在2018年就要求马杜罗在有争议的连任和委国经济崩溃后下台负责，并支持反对派领袖瓜伊多。现在华盛顿进一步提出这项对他国元首罕见的指控。

Venezuela Präsident Nicolas Maduro (picture-alliance/AP Photo/M. Delacroix)

马杜罗有委内瑞拉军队以及中国，俄罗斯和古巴的支持。这位现年57岁的前公车司机长年指控「美帝」找借口来控制委内瑞拉的大量石油储备。

(德国之声中文网) 美国周四(3月26日)在纽约、佛罗里达州和华盛顿公开一份起诉书，指控委内瑞拉总统和他的几名主要助手与哥伦比亚叛乱分子涉「毒品恐怖主义」，密谋「向美国大量输入可卡因」。

美国总检察长巴尔说：「委内瑞拉人民受苦的同时，这个阴谋集团……却束手无策......现在是时候让大家知道这个政权的真实面貌。」

美国国务卿蓬佩奥表示，美国国务院悬赏1千5百万美元（合1360万欧元）现金抓拿马杜罗、最高1千万美元现金缉捕他的同伙。

美国纽约南区检察官伯曼（Geoffrey Berman）表示，马杜罗和他的左右手过去20年间与哥伦比亚革命武装力量（FARC）建立「毒品恐怖主义」伙伴关系。

DW.COM

古巴与委内瑞拉关系密切。美国批评古巴参与了委内瑞拉国内侵犯人权的行为。古巴予以否认。如今，古巴国防部长被禁止入境美国。 (03.01.2020)

美国和委内瑞拉领导人首次证实双方政府正在幕后会谈，但两人都没有提到委内瑞拉反对派。但双方均未提及反对派领袖瓜伊多。 (21.08.2019)

美国安全顾问博尔顿表示，中国如果要委内瑞拉还钱，最快的方式是“支持新的合法政府”。中国外交部予以驳斥。此前一天，美国总统特朗普下令冻结委政府在美资产。而紧接着，委内瑞拉总统马杜罗中断了同反对派的对话。 (08.08.2019)

马杜罗表扬军队"忠诚和服从"，挫败了"极右翼政变者"发动的叛乱。反对党领袖瓜伊多周四呼吁举行全国大罢工。 (02.05.2019)

据法新社报道，被起诉的其他人包括委内瑞拉国会前发言人卡贝洛（Diosdado Cabello）、国防部长洛佩兹（Vladimir Padrino Lopez）、前军事情报负责人巴里奥斯（Hugo Armando Carvajal Barrios）、前将军科尔多内斯(Cliver Antonio Alcala Cordones)和首席大法官莫雷诺（Maikel Moreno）。

蓬佩奥指责马杜罗及其同伙从委内瑞拉运送毒品至美国。这些毒品甚至由委内瑞拉空军基地起飞的飞机和委内瑞拉港口出发的船只送抵美国。这些都是在马杜罗政权控制下的重要交通枢纽。

有专家分析，此举可能是为了提高美国总统特朗普在美国「摇摆州」佛罗里达连任的前景。

罗伯塔·雅各布森（Roberta Jacobson）是美国国务院前拉丁美洲最高外交官。他警告说：「本来两国想透过谈判达成和解协议就很困难了。此举更是无助于任何进展。」她暗示，欧洲和拉丁美洲国家可能会认为特朗普政府这个动作是反应过度。

过去15个月以来，受俄罗斯和中国支持的马杜罗与美国支持的委内瑞拉反对派领导人瓜伊多一直处于对峙状态。

邹宗翰/杨威廉（路透社、美联社、法新社、德新社）

相关内容

Der US-Vizepräsident Mike Pence und Kanadas Premierminister Justin Trudeau im Parliament Hill in Ottawa

美加关系回暖 彭斯和特鲁多谈了什么? 31.05.2019

美加一直是世界上盟国关系最密切的两个国家。不过美国总统特朗普去年在七国集团首脑会议上指责加拿大总理特鲁多「不诚实和软弱」，美加关系陷入低潮。这次美国副总统彭斯亲访，双边破冰意味浓厚。

广告

媒体看中国

China, Wuhan: provisorisches Krankenhaus Wuchang (picture-alliance/F. Maohua)

德语媒体：能从中国学到什么？

德意志电台和《焦点》杂志希望能在逐渐重启经济的中国找到可以借鉴的地方;《南德意志报》关注到，中国的无症状新冠病毒阳性者没有进入确诊的统计数字，而这违反了世卫的规定。  