美国起诉委内瑞拉总统马杜罗 悬赏千万美元抓人

(德国之声中文网) 美国周四(3月26日)在纽约、佛罗里达州和华盛顿公开一份起诉书，指控委内瑞拉总统和他的几名主要助手与哥伦比亚叛乱分子涉「毒品恐怖主义」，密谋「向美国大量输入可卡因」。

美国总检察长巴尔说：「委内瑞拉人民受苦的同时，这个阴谋集团……却束手无策......现在是时候让大家知道这个政权的真实面貌。」

美国国务卿蓬佩奥表示，美国国务院悬赏1千5百万美元（合1360万欧元）现金抓拿马杜罗、最高1千万美元现金缉捕他的同伙。

美国纽约南区检察官伯曼（Geoffrey Berman）表示，马杜罗和他的左右手过去20年间与哥伦比亚革命武装力量（FARC）建立「毒品恐怖主义」伙伴关系。

据法新社报道，被起诉的其他人包括委内瑞拉国会前发言人卡贝洛（Diosdado Cabello）、国防部长洛佩兹（Vladimir Padrino Lopez）、前军事情报负责人巴里奥斯（Hugo Armando Carvajal Barrios）、前将军科尔多内斯(Cliver Antonio Alcala Cordones)和首席大法官莫雷诺（Maikel Moreno）。

蓬佩奥指责马杜罗及其同伙从委内瑞拉运送毒品至美国。这些毒品甚至由委内瑞拉空军基地起飞的飞机和委内瑞拉港口出发的船只送抵美国。这些都是在马杜罗政权控制下的重要交通枢纽。

有专家分析，此举可能是为了提高美国总统特朗普在美国「摇摆州」佛罗里达连任的前景。

罗伯塔·雅各布森（Roberta Jacobson）是美国国务院前拉丁美洲最高外交官。他警告说：「本来两国想透过谈判达成和解协议就很困难了。此举更是无助于任何进展。」她暗示，欧洲和拉丁美洲国家可能会认为特朗普政府这个动作是反应过度。

过去15个月以来，受俄罗斯和中国支持的马杜罗与美国支持的委内瑞拉反对派领导人瓜伊多一直处于对峙状态。

邹宗翰/杨威廉（路透社、美联社、法新社、德新社）