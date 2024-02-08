 美国贸易逆差大幅降低 中国不再是美国最大进口来源 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.02.2024

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新闻广角

美国贸易逆差大幅降低 中国不再是美国最大进口来源

美国政府周三发布的数据显示，2023年，美国的贸易逆差已经降至三年来的最低水平，此外，墨西哥也首次超越中国，成为美国最大的贸易伙伴。

政治关系紧张之际，中美贸易也在大幅下滑。

政治关系紧张之际，中美贸易也在大幅下滑。

（德国之声中文网）这也是近期一系列经济利好消息中的最新一例，随着美国总统大选的临近，这些来自经济领域的好消息对拜登总统至关重要，他希望以此提振民众对他处理经济问题能力的信心。

美国商务部发布的数据显示，2023年，美国的贸易逆差为7734亿美元，同比下降了18.7%。2022年，美国的贸易逆差以9512亿美元，创下了1960年以来的最高记录。

不过，最新的数据也显示，去年货物贸易量明显下降，而其中货物进口的降幅要大大超过货物出口。而与此同时，服务业出口则明显增高，收益也在继续扩大。

去年，稳健的消费对美国经济起到了提振作用，但分析师们普遍认为，在高利率的压力之下，消费支出将减少，进口则会增加。商务部的数据显示，去年12月，贸易逆差曾略有提升。12月的贸易逆差为622亿美元，比十一月的619亿多出了三亿。这是因为12月份，出口和进口都有所增加。
牛津经济研究院学者马丁（Matthew Martin)表示："第四季度的逆差数据，对经济增长起到了积极作用。"他表示，十二月的贸易数据证实了经济学家此前对第四季度经济走势的预估。

新冠疫情期间，中国严苛的防疫政策，使全球供应链大受影响。

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高频经济（High Frequency Economics）美国经济负责人法鲁奇（ Rubeela Farooqi）在一篇文章中写道："未来贸易流动的前景可能会逐渐放缓。"她表示，这是因为各方预计，今后一段时间内，内需以及国内外经济发展都会进一步趋缓。

美国商务部周三发布的数据还显示，过去二十多年来，墨西哥首次超越中国，成为美国最重要的进口来源国。这一变化一方面是由于中美关系的日益紧张，同时也是美国从友好及毗邻国家增加进口的努力所收到的成效。

商务部的数据显示，2022年至2023年期间，美国从墨西哥的进口量增加了5%，达到4750亿美元，而同一时间段内，从中国的进口量却下降了20%，降至4270亿美元。上一次，墨西哥对美出口超过中国对美出口是在2002年。
 

过去几年当中，基于中国咄咄逼人的贸易政策以及该国在远东地区构成的军事威胁，中美经济关系也在不断恶化。特朗普执政时期，为了惩戒北京违反全球贸易规则的行为，美国在2018年开始对中国进口商品征收惩罚性关税。2021年，拜登总统上台后，保留了这些关税。此举也显示出，对中国实施强硬路线，已经成为民主和共和两党少有的共识。
 

在相当长的时期内，美国企业曾热衷于向中国转移生产基地，而拜登政府则鼓励企业推动"友岸外包"("Friendshoring")，并发出了将生产基地移回美国本土的"回岸倡议"。新冠疫情导致供应链一度中断之后，美国企业更加意识到了在毗邻国家建立供应链的重要性

美国减少对中国经济依赖的努力，显然给墨西哥带来的好处，但事情却并非如此简单。三年前美加墨自由贸易协定签署之后，一些中国企业便开始在墨西哥开办工厂，以期从北美自由贸易的免税政策中获得益处。

（综合报道）

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