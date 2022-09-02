 美国贸易代表：对华关税继续有效 | 经济纵横 | DW | 03.09.2022

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经济纵横

美国贸易代表：对华关税继续有效

始于特朗普任期的对华惩罚性关税行动已满四年。周五，美国贸易代表办公室发表声明指出，由于收到数百份国内企业的请求，将对关税行动进行复审，在最终决定出炉之前关税继续有效。此前曾有消息指出，华盛顿在考虑取消部分对华关税以缓解本国的通胀压力。

美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）

美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）反对放弃关税杠杆

（德国之声中文网）周五，美国政府确认将继续保留对从中国进口商品所征收的关税，原因是此前收到了数百份来自美国企业的相关请求。

据法新社报道，此前总统拜登曾经考虑是否以及如何取消一部分由他的前任特朗普引入的对华关税，因为美国不断飙升的通货膨胀率也在给华盛顿带来压力。

不过，他的团队中存在意见分歧。尤其是美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）主场维持对中国商品的惩罚性关税

2018年7月6日，时任美国总统特朗普首次开始对中国进口商品加征关税，至今已经四年有余。原本这些关税可以在届满四年之后自动失效，但前提是美国国内企业没有异议。鉴于受益于关税行动的国内产业代表要求继续征收关税，美国贸易代表办公室在对相关请求进行复审，而在复审过程中，关税将继续保持有效。

该办公室发布的一份声明称，一共收到了超过350家美国企业关于继续征收关税的请求。下一步将给出一些时间，让更多的利益相关企业发表意见，并且对“相关（关税）行动对于实现目标的有效性”进行考虑，但是并未提到具体需要多少时间，以及衡量有效性的标准是什么。

不过，上述声明也提到，拜登政府有可能会做出一些改变，而最终的决定将会权衡考量“（关税）行动给包括消费者在内的美国经济所造成的影响”。

美国正在面对40年来最严重的通胀

美国正在面对40年来最严重的通胀

贸易代表戴琪表示，她不愿意放弃关税所提供的杠杆效用，而财政部长耶伦（Janet Yellen）则认为，一部分关税“并不服务于任何战略目的”，重置关税可能会缓解通胀压力。美国的通货膨胀率目前已经飙升到40年以来的最高纪录，给美国普通家庭带来越来越大的经济压力。

美国和中国这两个世界经济大国目前在政治、经济和安全等各个方面呈现对峙态势，而上个月美国众议院议长佩洛西访台之后，台海局势的紧张升级更是令两国关系雪上加霜。

此前路透社报道称，华盛顿方面曾经考虑过取消一部分对华关税来缓解本国通胀压力，但是在中国采取大规模绕台军演行动来回应佩洛西访台之后，这一想法就被搁置了。

更多背景：客座评论：对中国降低关税？拜登进退两难

（法新社、路透社）

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拜登会继续对华贸易战吗？

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