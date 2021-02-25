 美国贸易代表人选戴琪：审查制度是贸易壁垒 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.03.2021

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美国贸易代表人选戴琪：审查制度是贸易壁垒

拜登的美国贸易代表人选戴琪向参议院表示，将继续同中国不平等的经贸手段做斗争。她说，正在考虑把中国的审查制度列为贸易壁垒。

USA Neues Kabinett Joe Biden Handelsbeauftragte Katherine Tai

2020年12月11日戴琪在拜登提名担任贸易代表后发表暂短讲话

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美国的候任首席贸易谈判代表戴琪25日出席美国参议院的任命听证会。她称支持把关税当做对抗中国经济模式的工具，并称中国是一个极其强大的竞争对手。

拜登提名的美国贸易代表戴琪即将出席提名确认听证会，她在书面证词中表示应对中国需要有战略性又有连贯性，就像是「我们一定要记得如何一边走路一边嚼口香糖、一边下西洋棋」。

（德国之声中文网）美国总统拜登的贸易代表提名人戴琪（Katherine Tai）上周接受参议院确认听证后提交了一份书面答复。她写道，将利用前总统特朗普与中国达成的第一阶段贸易协议中的执法协商程序，确保对美国知识产权的保护。

“我对探索一系列内容广泛的选项持开放态度，旨在解决我们与中国长期存在的不公平贸易行为问题，这些选项包括双边会谈。”  戴琪补充说：“如果这些会谈证明无效，我将毫不犹豫地采取行动。”

她说，她将努力排除阻碍美国公司准入中国市场的限制，其中包括云计算。此外，中国政府的审查政策也不利于美国企业。戴琪写道，如果她得到确认，将与参议院合作，“制定将审查制度视为贸易壁垒的政策”。

回答如何处置“301条款 ”框架下中国商品的关税等问题时，戴琪表示，她将努力 “确保这些关税是回应中国的适当做法，同时将其对美国企业、工人和消费者的影响一并考虑进去”。

戴琪上周四(2月25日)出席美国参议院金融委员会的提名确认听证会时表示，中国“既是对手，也是贸易伙伴”，美国同中国处理全球重要议题时需要合作。

戴琪熟悉美国贸易代表的职权和责任。在2011年至2014年间，戴琪曾在该署负责中国贸易执法的相关工作。在出任该职位时，戴琪是主要负责在世界贸易组织对中国贸易违规案件提出诉讼的律师。

现年45岁的戴琪如果顺利履新，将是美国历史上担任这一重要职位的第一位亚裔女性。戴琪的父母曾是台湾的外省人，后移民美国，戴琪被认为是来自台湾的第二代移民。她曾就读于耶鲁大学和哈佛大学，并在位于广州的中山大学教授过两年英语，能说流利的中文。

 

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