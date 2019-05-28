美国财长: 北京允许人民币贬值以抵消关税影响

（德国之声中文网）香港《南华早报》报道称，美国财长姆努钦（Steven Mnuchin）周六（6月8日）称，中国允许其货币贬值，以抵消华盛顿关税对其出口商品成本的影响。

"在我看来，（人民币兑美元）汇率从大约6.30变为6.90并非巧合"，姆努钦在日本福冈举行的G20财长会议场边表示。

报道援引这位美国财长表示，这并非是传统意义上的操纵货币，而是"像中国这样的国家长期以来一直有支持其货币汇率的干预措施，当不再采取支持货币汇率干预措施时，会对市场造成巨大的影响"，也就是说，北京现在采取了对汇率的不干预措施，以便让人民币兑美元的汇率走弱。

去年10月，姆努钦曾警告中国，不要对人民币进行竞争性贬值。今年5月底，美国财政部发布报告表示，中国没有操纵该国的汇率，但应该要避免让人民币继续贬值，并将中国等9个国家列入观察名单。

"我们有很大空间"

中国央行行长易纲在周五接受彭博社采访时称，"我们有很大空间，如果贸易紧张的事态恶化，我们的货币政策将有效应对，我们在利率、存款准备金率上有充足的空间"。

这位中国央行行长还表示，称央行已经很长时间以没有干预汇市，人民币汇率多一点弹性对中国经济和全球经济都是有益的。

彭博社报道写道，易纲暗示，不存在针对人民币的“红线”，这表示，如果需要，他会放松货币政策，以在贸易战中保护中国经济。一些外界解读称，未来人民币有可能破“七”。

周五（6月7日），人民币出现大幅波动，汇率最低最弱至6.96，被一些财经媒体称为离岸人民币的"波动12小时"。

"没有转嫁给美国消费者"？

据《南华早报》的报道，美国财长姆努钦周六还表示，中国企业承受了关税增加所带来的大部分影响，以避免将成本上升转嫁给美国消费者。在这位美国财长作出该表态前的周五晚，特朗普刚刚发推特称，美国通过提高关税而获得了数十亿美元。

不过报道也提到，一些经济学家对特朗普和姆努钦的上述说法存疑。国际货币基金组织的经济学家上月底发布的一份报告表示，提高关税的影响几乎完全由美国进口商承担，一些关税已被转嫁给了美国消费者。

姆努钦周日（6月9日）在推特上表示，与央行行长易纲就贸易问题进行了"坦率"和"有建设性"的谈话，并贴出了他与易纲握手的合影。美联社在报道中表示，在外交用语中，"坦率"通常意味着一定程度的分歧。