美国财长: 北京允许人民币贬值以抵消关税影响

据媒体援引姆努钦称，中国允许货币贬值以抵消美国关税对其商品成本的影响。这位美国财长还表示，中国目前没有将关税增加的影响转嫁给美国消费者。北京则表示，如果贸易战恶化，中国在货币政策上“有很大空间”。
（德国之声中文网）香港《南华早报》报道称，美国财长姆努钦（Steven Mnuchin）周六（6月8日）称，中国允许其货币贬值，以抵消华盛顿关税对其出口商品成本的影响。
"在我看来，（人民币兑美元）汇率从大约6.30变为6.90并非巧合"，姆努钦在日本福冈举行的G20财长会议场边表示。
报道援引这位美国财长表示，这并非是传统意义上的操纵货币，而是"像中国这样的国家长期以来一直有支持其货币汇率的干预措施，当不再采取支持货币汇率干预措施时，会对市场造成巨大的影响"，也就是说，北京现在采取了对汇率的不干预措施，以便让人民币兑美元的汇率走弱。
去年10月，姆努钦曾警告中国，不要对人民币进行竞争性贬值。今年5月底，美国财政部发布报告表示，中国没有操纵该国的汇率，但应该要避免让人民币继续贬值，并将中国等9个国家列入观察名单。
"我们有很大空间"
中国央行行长易纲在周五接受彭博社采访时称，"我们有很大空间，如果贸易紧张的事态恶化，我们的货币政策将有效应对，我们在利率、存款准备金率上有充足的空间"。
这位中国央行行长还表示，称央行已经很长时间以没有干预汇市，人民币汇率多一点弹性对中国经济和全球经济都是有益的。
彭博社报道写道，易纲暗示，不存在针对人民币的“红线”，这表示，如果需要，他会放松货币政策，以在贸易战中保护中国经济。一些外界解读称，未来人民币有可能破“七”。
周五（6月7日），人民币出现大幅波动，汇率最低最弱至6.96，被一些财经媒体称为离岸人民币的"波动12小时"。
"没有转嫁给美国消费者"？
据《南华早报》的报道，美国财长姆努钦周六还表示，中国企业承受了关税增加所带来的大部分影响，以避免将成本上升转嫁给美国消费者。在这位美国财长作出该表态前的周五晚，特朗普刚刚发推特称，美国通过提高关税而获得了数十亿美元。
不过报道也提到，一些经济学家对特朗普和姆努钦的上述说法存疑。国际货币基金组织的经济学家上月底发布的一份报告表示，提高关税的影响几乎完全由美国进口商承担，一些关税已被转嫁给了美国消费者。
姆努钦周日（6月9日）在推特上表示，与央行行长易纲就贸易问题进行了"坦率"和"有建设性"的谈话，并贴出了他与易纲握手的合影。美联社在报道中表示，在外交用语中，"坦率"通常意味着一定程度的分歧。
在周日的新闻发布会上，中国央行行长易纲强调，中美双方都不能将汇率用于竞争性目的。他同时也透露，在汇率议题上，贸易争端中的中美双方已经在许多“关键和重要问题”上达成了共识。 (10.03.2019)
去年，特朗普指责中国操纵汇率来获得贸易优势，但是美国财政部发布的最新报告认为中国尚不符合汇率操纵国的标准。但是美国并未因此完全信任中国的经济政策，仍然保持警惕的密切关注中国的动向。 (29.05.2019)