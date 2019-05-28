 美国财长: 北京允许人民币贬值以抵消关税影响 | 经济纵横 | DW | 09.06.2019

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经济纵横

美国财长: 北京允许人民币贬值以抵消关税影响

据媒体援引姆努钦称，中国允许货币贬值以抵消美国关税对其商品成本的影响。这位美国财长还表示，中国目前没有将关税增加的影响转嫁给美国消费者。北京则表示，如果贸易战恶化，中国在货币政策上“有很大空间”。

USA China l Handelsstreit l Banknoten - Dollar und Yuan (Reuters/J. Lee)

（德国之声中文网）香港《南华早报》报道称，美国财长姆努钦（Steven Mnuchin）周六（6月8日）称，中国允许其货币贬值，以抵消华盛顿关税对其出口商品成本的影响。

"在我看来，（人民币兑美元）汇率从大约6.30变为6.90并非巧合"，姆努钦在日本福冈举行的G20财长会议场边表示。

报道援引这位美国财长表示，这并非是传统意义上的操纵货币，而是"像中国这样的国家长期以来一直有支持其货币汇率的干预措施，当不再采取支持货币汇率干预措施时，会对市场造成巨大的影响"，也就是说，北京现在采取了对汇率的不干预措施，以便让人民币兑美元的汇率走弱。

去年10月，姆努钦曾警告中国，不要对人民币进行竞争性贬值。今年5月底，美国财政部发布报告表示，中国没有操纵该国的汇率，但应该要避免让人民币继续贬值，并将中国等9个国家列入观察名单。

China Nationaler Volkskongress Yi Gang (Getty Images/AFP/F. Dufour)

易纲暗示，不存在针对人民币的“红线”

"我们有很大空间"

中国央行行长易纲在周五接受彭博社采访时称，"我们有很大空间，如果贸易紧张的事态恶化，我们的货币政策将有效应对，我们在利率、存款准备金率上有充足的空间"。

这位中国央行行长还表示，称央行已经很长时间以没有干预汇市，人民币汇率多一点弹性对中国经济和全球经济都是有益的。

彭博社报道写道，易纲暗示，不存在针对人民币的“红线”，这表示，如果需要，他会放松货币政策，以在贸易战中保护中国经济。一些外界解读称，未来人民币有可能破“七”。

周五（6月7日），人民币出现大幅波动，汇率最低最弱至6.96，被一些财经媒体称为离岸人民币的"波动12小时"。

"没有转嫁给美国消费者"？

据《南华早报》的报道，美国财长姆努钦周六还表示，中国企业承受了关税增加所带来的大部分影响，以避免将成本上升转嫁给美国消费者。在这位美国财长作出该表态前的周五晚，特朗普刚刚发推特称，美国通过提高关税而获得了数十亿美元。

不过报道也提到，一些经济学家对特朗普和姆努钦的上述说法存疑。国际货币基金组织的经济学家上月底发布的一份报告表示，提高关税的影响几乎完全由美国进口商承担，一些关税已被转嫁给了美国消费者。

姆努钦周日（6月9日）在推特上表示，与央行行长易纲就贸易问题进行了"坦率"和"有建设性"的谈话，并贴出了他与易纲握手的合影。美联社在报道中表示，在外交用语中，"坦率"通常意味着一定程度的分歧。

  • USA China Gespräche im Handelskonflikt Robert Lighthizer (picture-alliance/dpa/A. Harnik)

    Who is Who? 美中贸易战的面孔

    莱特希泽（Robert Lighthizer）

    1947年出生，法学出身，1970年代在华盛顿当律师，先在律师事务所，后在美国参议院为共和党人作法律顾问。1983年起在里根政府任美国贸易副代表。之后30年当经济律师，为美国海外企业提供税务与贸易咨询。莱特希泽对世贸组织和多边协议持批评态度，并多年抨击中国政府的经济路线。特朗普就职后，莱特希泽任美国贸易代表。

  • White House Pressekonferenz Larry Kudlow Wirtschaftsberater Trump (Reuters/K. Lamarque)

    Who is Who? 美中贸易战的面孔

    库德洛（Larry Kudlow）

    71岁，此前在纽约的联邦储备银行任职，在里根政府任白宫经济顾问。库德洛对特朗普中国政策的影响力估计并非决定性的。库德洛被认为是自由贸易的捍卫者，并且显然难以与强硬派莱特希泽和纳瓦罗抗衡。

  • USA Peter Navarro Professor Universität von Kalifornien (Imago/Zumapress)

    Who is Who? 美中贸易战的面孔

    纳瓦罗（Peter Navaro）

    1949年出生，经济学者，哈佛大学博士，曾在加州大学任教。特朗普任下，纳瓦罗出任新成立的白宫国家贸易委员会主席。被认为是对中国的尖锐批评者，曾撰写《致命中国》（Death by China）以及《即将到来的中国战争》（The Coming China Wars）。支持对中国进口产品征收惩罚性关税，并以此作为对华强势政策的中心部分。

  • USA Michael Pillsbury, Zentrum für chinesische Strategie, Hudson Institute, Washington (Imago/ZUMA Press)

    Who is Who? 美中贸易战的面孔

    白邦瑞（Michael Pillsbury）

    被特朗普称之为中国问题权威专家。任华盛顿保守派智库胡德森研究所中国战略中心负责人。自尼克松任下担任多个政府职务，与中国打交道。里根和老布什任下，为五角大楼担任顾问。

  • Venezuela Reaktionen auf die US Sanktionen gegen PDVSA Steven Mnuchin (Reuters/J. Young)

    Who is Who? 美中贸易战的面孔

    姆努钦（Steven Mnuchin）

    美国财长，被称为“全球化支持者”和“华尔街派”，被认为不再拥有决定性的影响力。曾任职高盛投资银行，支持自由贸易。

  • Deutschland Hamburg Summit: China meets Europe | Liu He (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

    Who is Who? 美中贸易战的面孔

    刘鹤

    中方代表团最为人所知的面孔，被认为是习近平最信任的经济政策顾问。1952年出生，经济学者，曾在北京的人民大学及美国的哈佛大学就读。自1980年年代，其重点是宏观经济和工业领域的发展。曾在国家计划委员会负责产业政策。1990年代初起参与制订五年计划。多年在中共中央委员会财经小组任职。2017年起任中央政治局委员。2018年被任命为国务院副总理。

  • USA China Gespräche im Handelskonflikt Yi Gang (picture-alliance/AP Photo/A. Harnik)

    Who is Who? 美中贸易战的面孔

    易纲

    1958年出生，任中国央行行长。曾在北京大学就读，在美国伊利诺伊大学获博士学位。2018年3月出任央行行长前，负责中国外汇储备的管理等。

  • Ning Jizhe, Direktor des Nationalen Statistikamtes China (picture-alliance/dpa)

    Who is Who? 美中贸易战的面孔

    宁吉喆

    1965年出生，2015年出任国家发改委副主任，2016年起兼任中国国家统计局局长。

    作者: Thomas Kohlmann


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贸易冲突：特朗普、习近平的谋士都有谁？ (16.05.2019)  

外部链接

China is letting value of yuan slide to offset trade war tariffs, US Treasury Secretary Mnuchin says

China Has Lots of Policy Room If Trade War Worsens, PBOC Chief Says

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