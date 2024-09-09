美国财长耶伦：下届政府应将美中关系立为“优先事项”

上周六，美国财政部长耶伦表示，现任美国总统拜登的任期在明年一月结束之后，她本人也很有可能不会再在下届政府担任要职。她同时还表示，近期内她将会再次同中国同行举行会谈。

（德国之声中文网）在奥斯汀举行的德克萨斯论坛节期间，当美国财长耶伦被问及，明年一月新政府上台后，她是否会继续留任或担任其他要职时，耶伦表示：“很有可能会结束政治生涯，不过，到时候我们就知道了。”

在现任副总统哈里斯同前总统特朗普之间的竞选活动日趋激烈之际，这是现年78岁的耶伦就其未来政治生涯做出的最直接的表述。耶伦是曾先后担任过美国财政部长、美联储主席以及白宫国家经济委员会主席等三大要职的第一位女性。

耶伦在奥斯汀的活动期间表示，在今后几个月内，财政部仍有很多工作要做，比如她将同负责财政及金融事务的中国副总理何立峰举行会晤。今年四月，和何立峰在北京举行的会谈中，耶伦曾对中国工业的产能过剩问题提出警告。稍后，拜登总统决定对中国出产的电动车、电池、太阳能产品以及半导体提升关税。

耶伦表示，她很欢迎中方官员来访，但也有可能会需要她再度出访中国。耶伦说：“总之，我们会有某种形式的访问活动。”

今年四月，美财长耶伦访华，并同中国副总理何立峰举行会谈。 图像来源: Pedro Pardo/AFP



负责对外经济关系的财政部副部长尚博（Jay Shambaugh）“很快”就将率团访华，就经贸议题展开讨论。尚博是一个美中经济问题工作小组的负责人，其首要关注议题就是中国的产能过剩问题。

耶伦表示，下一届美国政府应将美中关系列为优先事项，并悉心加以维护。此外，还应推动双方最高层和对应部门的讨论。

耶伦说：“我们有太多的分歧，而如果不就分歧展开讨论，那么这些分歧就有可能会升级。因此，美中关系需要得到持续性的关注，我希望，它切实能得到这样的关注。”

美国经济基本实现了“软着陆”

耶伦表示，八月份的就业数据显示，尽管新增就业岗位增加迟缓，但失业率略有回落，这说明在通胀降低的大背景下，美国经济已经基本实现了“软着陆”。

耶伦表示：“我们看到，随着时间的推移，新增就业岗位的增幅会逐渐减缓。我希望看到的场景是，这一指标能够在现有水平上保持稳定，我们必须要时刻关注，不能让这一指标出现滑坡。”

耶伦表示，内需方面，数据仍相当稳健。虽然没有出现新的“就业热”，但也没有出现大规模的裁员行动。她说：“我会密切关注就业下滑的风险，但总体而言，我们的经济会继续保持稳健。”

（路透社）

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