美国财长：六月一日起美国政府将面临"债务违约风险"

（德国之声中文网）耶伦（Janet Yellen）在其致参众两院政党领袖的信中呼吁，尽快提高31.4万亿美元的债务上限，以维护美国的信誉，并避免发生全球财政危机。耶伦在信中写道："过去的经验告诉我们，等到最后一刻才取消或提升债务上限，会严重损害经济和消费者信心，使纳税人的短期借贷成本增高，并对美国的借贷信誉造成负面影响。"

国会预算办公室也在周一发出警告称，六月初开始，美国政府有可能会面临资金短缺的困境，因为税收低于预期，而支出却在不断增高。





债务上限构成了风险

美国计划在第二季度举债7260亿美元，比一月份的预计值多出了4490亿美元，政府必须大幅举债，已支付国会已经批准的各项计划。

俄罗斯对乌克兰发动的侵略战争影响了美国的经济增长，而按照美国财政部的说法，债务上限又对美国的财政状况构成了最大的风险。

美国智库两党政策中心 （Bipartisan Policy Center）对美联社表示，如果国会不尽快采取行动，美国政府将在今后数月、甚至数周内失去支付能力。





依据四月税收状况而预计的"债务违约日"同一月份的相关预计基本吻合，即六月五日政府就将陷入资金不足的困境。财长耶伦则持较为灵活的态度，她表示："出现资金不足的实际日期可能会比这一预计日期晚几周时间。"





拜登将于五月九日会晤麦卡锡

目前，债务上限问题已经成了由民主党掌控的白宫和由共和党掌控的众议院之间争执的焦点议题。拜登总统要求按照过去的惯常做法，尽快提升债务上限，而在众议院占据多数的共和党则推出了一项法律草案，要求减少财政支出，而不是提升债务上限。

共和党提出的法律草案中，要求减少对一系列领域的财政投入，比如医疗健康领域、针对太阳能产业的税务补贴等等。该草案要求将财政支出减少4.5万亿美元，而不是将债务上限提升1.5万亿美元。

拜登已邀请包括众议院议长麦卡锡在内的参众两院民主共和两党的四位领袖于五月九日前来白宫就此事进行磋商。不过，拜登总统及其民主党人已经宣布，他们不会同意共和党在众议院推出的大幅削减财政支出议案。拜登总统强调，他不会就提升债务上限一事讨价还价，但愿意在提升债务上限之后讨论减少财政支出的相关事项。

（路透社，美联社）

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