美国财政部: 中国没有操纵汇率

(德国之声中文网) 美国财政部发布报告表示，中国并没有操纵该国的汇率，但是应该要避免让人民币继续贬值。报告也将中国等9个国家列入观察名单。

周二，美国财政部发布半年期报告。当中，财政部认为美国主要的21个贸易伙伴都没有操纵汇率的嫌疑。然而，美国在对外国施加关税以及执行贸易谈判的同时，应该密切关注9个国家的走向。这九个国家分别是: 中国、德国、爱尔兰、意大利、日本、韩国、马来西亚、新加坡、越南。

报告认为，由于中国没有揭露他们干预外汇市场的政策，美国财政部估计中国人民银行去年对汇率的直接干预是有限的。报告当中，财政部长姆努钦说:「财政部会继续加强与中国在汇率上的双边合作，因为在过去一年当中，在双边贸易利得扩大的情况下，人民币相对美元贬值大约8%。」

该报告也呼吁中国积极排除破坏市场机制的势力，包括国家补贴与国有企业。该报告认为，更好地经济基础会让人民币更强劲，并且减少中国对美国的贸易顺差。

罗法/夏立民(法新社、路透社)