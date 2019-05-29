美国财政部: 中国没有操纵汇率

去年，特朗普指责中国操纵汇率来获得贸易优势，但是美国财政部发布的最新报告认为中国尚不符合汇率操纵国的标准。但是美国并未因此完全信任中国的经济政策，仍然保持警惕的密切关注中国的动向。
(德国之声中文网) 美国财政部发布报告表示，中国并没有操纵该国的汇率，但是应该要避免让人民币继续贬值。报告也将中国等9个国家列入观察名单。
周二，美国财政部发布半年期报告。当中，财政部认为美国主要的21个贸易伙伴都没有操纵汇率的嫌疑。然而，美国在对外国施加关税以及执行贸易谈判的同时，应该密切关注9个国家的走向。这九个国家分别是: 中国、德国、爱尔兰、意大利、日本、韩国、马来西亚、新加坡、越南。
报告认为，由于中国没有揭露他们干预外汇市场的政策，美国财政部估计中国人民银行去年对汇率的直接干预是有限的。报告当中，财政部长姆努钦说:「财政部会继续加强与中国在汇率上的双边合作，因为在过去一年当中，在双边贸易利得扩大的情况下，人民币相对美元贬值大约8%。」
该报告也呼吁中国积极排除破坏市场机制的势力，包括国家补贴与国有企业。该报告认为，更好地经济基础会让人民币更强劲，并且减少中国对美国的贸易顺差。
罗法/夏立民(法新社、路透社)