美国谴责中国要老挝遣返人权律师卢思位

（德国之声中文网）美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）周三（10月12日）在一份声明中表示：「美国谴责中华人民共和国当局要求将中国公民、人权律师卢思位从老挝强行遣返中国。」

米勒说：「我们呼吁中国提供卢思位目前的位置；允许独立观察员对他的健康状况进行核实，包括让医生治疗他的慢性疾病；并让卢思位能够接触自己指定的律师。」

参与「12港人」案

卢思位经手过许多维权案件，但在2021年，他遭到四川省司法厅吊销律师执业证书。当时他告诉德国之声，这应与他参与「12港人」的案件有关。该案件涉及12位香港人在2020年8月尝试搭船偷渡至台湾，卢思位是此案其中一位辩护人。

一个人权组织表示，卢思位今年7月底在前往泰国途中被老挝警方逮捕，不久后便被遣返回中国，他可能会在中国面临法律制裁。卢思位的家人告诉国际特赦组织（Amnesty International），称他目前被关押在中国四川成都市的一个看守所。

香港人的漫漫流亡路 许颖婷 21岁的许颖婷在2020年12月17日宣布离港，她是前学民思潮成员，也是在美港人组织We The Hongkoners发起人，曾在同3月针对美国人口普查发起活动，呼吁在美港人在普查问卷上的种族栏选择「其他亚洲人」，并填上「香港人」，澄清与中国人之间的分别。

香港人的漫漫流亡路 梁颂恒 前立法会议员、青年新政前召集人梁颂恒(中)，在2020年12月11日宣布与香港家人断绝关系，并辞去青年新政一切职务。隔日，梁颂恒证实自己身处美国华府，将申请政治庇护。

香港人的漫漫流亡路 最年轻流亡者 2019年反送中运动期间，少年曾志健遭警察实弹射中胸口闻名。其15岁女友因参与反送中，2019年曾被检控，在2020年12月14日宣佈抵达英国伦敦寻求政治庇护，成为记录上最年轻的流亡抗争者。

香港人的漫漫流亡路 许智峯 面對九項控罪的香港前立法会议员许智峯，在保释期间赴丹麦出席公务訪問，同行的還有其父母、妻子和兩名年幼子女。结束外访后，他在2020年12月3日宣布退出民主党、正式流亡，數天後他一家人的银行账户遭冻结，之後又獲部份解冻，港府谴责其弃保潜逃行为。

香港人的漫漫流亡路 香港中文大学女学生 一名因参与反送中示威被控暴动罪的香港中文大学女学生2019年赴德国申请难民庇护，2020年10月14日获批，成为因反送中运动获德国政府批准的首宗政治庇护个案。

香港人的漫漫流亡路 张昆阳 被列入国安法通缉名单的「民间外交网络」发言人张昆阳（左三），2020年9月宣布流亡，12月28日宣布与家人断绝来往，以免「政权的报复」牵连身边的人。他曾多次赴海外游说并撰写制裁名单，并在2020年民主派立法会初选中胜出。

香港人的漫漫流亡路 朱牧民 朱牧民是美國「香港民主委員會」總監、「占中三子」之一朱耀明兒子，是美國多部挺港法案幕後推手。他本身是美国公民，但在2020年7月31日同陈家驹、黄台仰、郑文傑、刘康、罗冠聪等人被港府通缉，是首位因《國安法》遭緝的外籍人士，也因此以後不能回到香港。

香港人的漫漫流亡路 刘康 18歲的香港效益主義黨主席、公開大學學生刘康，在2020年7月30日宣佈流亡，指6月底已到英國寻求政治庇护。他曾到英美领事馆请求制裁林鄭月娥，並出版主张港独书籍《轻论时政》。他流亡後遭警方通緝，涉嫌違反《國安法》中的煽动分裂国家、勾结外国或境外势力危害国家安全。

香港人的漫漫流亡路 罗冠聪 《香港国安法》2020年6月30日在中國人大常委會通過，香港众志随即解散，黃之鋒、羅冠聰等人陸續宣佈退黨。同年7月2日，罗冠聪透过脸书证实离港，落脚英国。他是反送中爆发后，最早离开香港的公众人物之一。他離港後，被香港警方以違反《國安法》、涉嫌煽動分裂國家罪名通緝。

香港人的漫漫流亡路 陳家駒 「香港独立联盟」召集人陈家驹曾因非法集结罪被捕，在2020年6月保释期间未报到，后证实离开香港，被爆料飞往荷兰，又传转匿英国。陈家驹也曾是学生独立联盟召集人与前公民党成员。他因煽动分裂国家、勾结外国或境外势力危害国家安全等罪名，于2020年7月31日被香港国安处通緝。

香港人的漫漫流亡路 郑文傑 曾在英国驻港领事馆任职的郑文傑曾在2019年被深圳公安以嫖娼为名带走，行政拘留15天后获释。随后郑到台湾暂避，辗转到英国暂居，终在2020年6月获得英国政治庇护。郑文傑现在英国筹组香港「流亡议会」，也创立英国港侨协会，盼协助在英港人融入当地生活又保有原文化。

香港人的漫漫流亡路 黄台仰 2019年5月，在反送中争议延烧期间，德国当局证实两位香港人－黄台仰与李东昇在2018年已获得德国庇护。黄台仰是本土民主前线前创办人，因参与2016年的「旺角骚乱」被控暴动等罪名，2017年9月弃保潜逃。黄台仰目前在哥廷根(Goettingen)大學修讀哲學和政治，也有份成立组织「避风驿」，协助流亡港人。

香港人的漫漫流亡路 李东昇 李东升为本土民主前线前成员，与黄台仰弃保潜逃到德国寻求庇护之后，于2018年获德国政府批出难民身份，2019年起在德国柏林的一所大学修读学位课程。

香港人的漫漫流亡路 林荣基 2019年，香港铜锣湾书店店长林荣基因担心《逃犯条例》修订后，自己会被引渡到中国大陆，4月即流亡至台湾，隔年在台湾重开铜锣湾书店。



对此，国际特赦组织表示：「卢思位再次出现在中国一个拘留中心的消息，是中国政府决心不分境内外追捕其批评者的一个最新例子。」

中国官方打压批评者

继2019年香港爆发大规模民主抗议活动后，中国政府开始打击为活动家提供代理服务的法律专业人士，此举被一些人批为企图压制异议。中国大陆当局曾指责卢思位「在互联网上发表不当言论，严重损害律师行业形象」。但卢思位在2021年告诉法新社，他认为这些指控只是一个表象，他接手几个敏感案件的决定已经标志着他的命运。

中国政府近年来还加强了针对海外批评者的打击行动。去年，总部设在西班牙的非政府组织「保护卫士」（Safeguard Defenders）称，中国政府在世界各地设立了54个海外「警务站」，据称是为了打击中共的批评者，胁迫他们返回中国，但这一说法遭到中国政府否认。

（法新社）

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