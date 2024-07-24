美国调查中国禁药丑闻 国际奥委会严重不满

中国游泳队兴奋丑闻引发争议后，美国司法部门开始对世界反兴奋剂组织WADA展开调查，而此举显然令国际奥委会大为不悦。

（德国之声中文网）美国对23名中国顶尖游泳选手的兴奋剂丑闻展开调查后，国际奥委会开始不断对2034年冬奥会主办方美国盐湖城施压。国际奥委会坚持，如果盐湖城要想获得冬奥会主办权，就必须签署保护世界反兴奋剂组织WADA的附加条例。按照相关的条例，盐湖城冬奥会主办者必须积极地向美国政府施加影响，以便在兴奋剂司法调查问题上解除国际奥委员的后顾之忧。

一项媒体调查披露，2021年初，23名中国游泳选手在一场国内比赛中被检测出心脏药物曲美他嗪(Trimetazidin)阳性。 中国反兴奋剂机构宣称，药检阳性的原因是运动员此前在一家酒店吃了不洁食品，因此没有对这些运动员采取惩戒措施。国际反兴奋剂组织WADA也接受了中方的这一说辞。

2021年初，23名中国游泳选手被检测出心脏药物曲美他嗪(Trimetazidin)阳性。(资料图） 图像来源: Charlie Riedel/AP/picture alliance

此事引起美国等国的强烈批评后，瑞士一名独立调查人士表示，WADA的做法并无不妥之处。WADA总裁班卡（ Witold Banka）批评说，美国反兴奋剂机构的相关指责“纯属污蔑”，而美国司法部门对此事展开调查则令人担忧。依据所谓的“罗琴科夫法案” （Rodchenkov Act），美国司法机构有权对国际赛事中的兴奋剂违规行为展开调查。

在巴黎举行的国际奥委会全体会议上，盐湖城进行申办宣讲之后，立即有多名奥委会成员就美国对WADA以及现行反兴奋剂体制的攻击表达了强烈的不满。盐湖城申办代表、犹他州州长库克斯（ Spencer Cox）表示，他将尽最大努力让国际奥委会消除顾虑。国际奥委会表示，如果WADA的权力遭到践踏，国际奥委会将有权解除主办合同。

不过，就2034年冬奥会主办权进行的表决中，最终还是有83名国际奥委会成员盐湖城投了赞成票，只有8票反对。盐湖城是唯一候选城市，没有其他城市展开竞争。

（德新社）

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