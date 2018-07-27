美国证实关税加码 白宫「鼓励」中国改变

(德国之声中文网) 美国特朗普政府计划对中国2000亿美元商品课税额，从10%增加至25％，表示此举是为了「鼓励」中国改变贸易政策。
这些被美国视为「贸易不公」的内容包括智慧财产权保障不足、强迫高科技产业技术转移和不当补助。
美国贸易代表莱特希泽 (Robert Lighthizer)在推特上说，「要促使中国停止不公平的作法、打开市场，开始真正的市场竞争。
在一份官方的声明中，莱特希泽解释，提高关税额能让特朗普政府「有更多选项来鼓励中国改变不良的政策和行为，改採能够导引至市场公平的政策，让所有公民受惠」。
白宫在7月10日表示可能对数千项，总值2000亿美元的中国进口产品徵收10％的关税，包括食品、化学品、钢铁、铝，还有狗粮、家具、地毯到汽车轮胎、自行车、棒球手套和美容产品等等的消费品。
虽然税额上调需要经过谘询和听证才会定案，但这个提议将使世界两大经济体之间的「贸易战」再升级。
另外，週二(7/31)听证阶段结束后，未来几週内，华府也有可能对额外价值160亿美元的中国商品徵收25％关税。
中国方面在週三作出回应，表示如果美国采取更多阻碍贸易的行动，中国将会拿出报复措施。据路透社报道，中国外交部发言人耿爽在例行记者会上称，美国施压不会起作用，中方一直坚持通过对话来解决争端。
投资者担心，华盛顿和北京之间不断升级的「贸易战」可能会对全球经济增长产生影响，而美国知名企业也谴责特朗普的激进关税政策。
美国商务部长罗斯与中国副总理刘鹤6月在北京会面，但中美多次碰头仍难阻贸易战开打。
美国参议员出手
美国跨党派参议员週三(8/1)提出一项新的法案，限制总统实施关税的权限。
冷战以来，美国总统能以国安为由，自由决定关税额度。
法案中要求，落实关税前进行更具体的调查和证据。像是国防部的「232调查」、钢铝税以及正在拟定的汽车税，未来都需要经过议会的监督才能通过。
这项提案能获得跨党派议员支持，显现出共和党员不满特朗普的保护主义行为。商界代表也对这项提案乐见其成。然而，这项会影响总统职权的法案要通过并不容易。
明尼苏达的农人与商人们都十分担忧贸易战带来的影响
重回谈判桌？
彭博新闻社週二(7/31)报导，中美将恢復贸易谈判。报导指出，为了避免贸易战全面升级，美国财政部长姆努钦和中国国务院副总理刘鹤私下一直保持联繫。不过两个政府并没有针对这个报导作出回应。
7月初，美国政府对价值340亿美元中国进口商品徵收25％的关税。北京对美国也祭出同额报復性关税。
特朗普也曾警告最终可能会向超过5千亿美元的中国商品课税。这大约是美国去年中国进口商品总值。
夏立民/罗法 (路透社、法新社)
-
301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋
301调查
此轮中美“贸易战”早在去年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法案》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。
-
301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋
为摩擦降温
两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，同美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。
-
301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋
钢铝关税
3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，但此后未能再次延长。
-
301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋
500亿清单
3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。
-
301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋
美国大豆
作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。
-
301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋
博鳌论坛
4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。
-
301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋
中兴，中兴
4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。6月7日，美国商务部表示，中兴通讯已同意支付10亿美元的罚款，外加交由第三方保管的4亿美元。
-
301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋
刘鹤再度赴美
5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。
-
301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋
暂停互相加征关税
谈判后，5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。
-
301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋
500亿+投资限制
5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。
-
301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋
700亿换暂停关税？
6月6日，纽约时报引述消息人士称，此前一周美国商务部长罗斯与中国经济顾问刘鹤在北京会晤时，中国提出在协议开始执行的第一年里，向美国购买近700亿美元的能源、农业和制造业产品，前提是特朗普政府暂停对中国商品加征关税。
-
301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋
500亿，“中国制造2025”
6月15日，美国公布对500亿美元中国产品征收关税的清单。据路透社报道，加征关税将分为两步，第一步是今年4月公布的加税产品清单中的818个产品，价值约340亿美元，从7月6日开始实行。第二步是新提出的284个中国产品，价值约160亿美元。这部分产品被认为受益于包括“中国制造2025”在内的中国工业补贴计划。这部分产品将在发布公告征求意见后生效。
-
301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋
中国宣布对等措施
6月16日，中国商务部宣布，将对美国大豆等农产品、汽车、水产品等加征关税，税率为25%，涉及2017年中国自美国进口金额约340亿美元，将从2018年7月6日起生效。同时，中方拟对自美进口的化工品、医疗设备、能源产品等商品加征25%的进口关税，涉及金额约160亿美元，最终措施及生效时间另行公告。
-
301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋
威胁2000亿
6月18日，特朗普称政府正在预备对另外2000亿美元的中国产品加征10%的关税。他在声明中称，中国显然没有意图改变有关获取美国知识产权和技术的不公平做法。“如果中国不改变这些做法，并且坚持实行它所宣布的加征关税措施，那么，（美国）这些关税就将落实。”6月19日，中国商务部回应，称之为“极限施压和讹诈”，“如果美方失去理性、出台清单，中方将不得不采取数量型和质量型相结合的综合措施，做出强有力反制”。
-
301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋
改变限制投资计划；7月6日在即
6月27日，特朗普政府收回了一项对中国在美投资实行更严格限制的计划，取而代之的是，支持国会扩大美国外国投资委员会（Cfius）的权力。该机构负责审查外国投资是否对美国国家安全构成威胁。5月底，特朗普政府曾承诺将在6月底以前公布限制投资的规定。与此同时，7月6日将是一个关键的日子。这一天是美国和中国宣布将实施各自500亿美元加征关税措施的日期。
作者: 苗子(综合报道)