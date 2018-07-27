美国证实关税加码 白宫「鼓励」中国改变

(德国之声中文网) 美国特朗普政府计划对中国2000亿美元商品课税额，从10%增加至25％，表示此举是为了「鼓励」中国改变贸易政策。

这些被美国视为「贸易不公」的内容包括智慧财产权保障不足、强迫高科技产业技术转移和不当补助。

美国贸易代表莱特希泽 (Robert Lighthizer)在推特上说，「要促使中国停止不公平的作法、打开市场，开始真正的市场竞争。

在一份官方的声明中，莱特希泽解释，提高关税额能让特朗普政府「有更多选项来鼓励中国改变不良的政策和行为，改採能够导引至市场公平的政策，让所有公民受惠」。

白宫在7月10日表示可能对数千项，总值2000亿美元的中国进口产品徵收10％的关税，包括食品、化学品、钢铁、铝，还有狗粮、家具、地毯到汽车轮胎、自行车、棒球手套和美容产品等等的消费品。

虽然税额上调需要经过谘询和听证才会定案，但这个提议将使世界两大经济体之间的「贸易战」再升级。

另外，週二(7/31)听证阶段结束后，未来几週内，华府也有可能对额外价值160亿美元的中国商品徵收25％关税。

中国方面在週三作出回应，表示如果美国采取更多阻碍贸易的行动，中国将会拿出报复措施。据路透社报道，中国外交部发言人耿爽在例行记者会上称，美国施压不会起作用，中方一直坚持通过对话来解决争端。

投资者担心，华盛顿和北京之间不断升级的「贸易战」可能会对全球经济增长产生影响，而美国知名企业也谴责特朗普的激进关税政策。

美国参议员出手

美国跨党派参议员週三(8/1)提出一项新的法案，限制总统实施关税的权限。

冷战以来，美国总统能以国安为由，自由决定关税额度。

法案中要求，落实关税前进行更具体的调查和证据。像是国防部的「232调查」、钢铝税以及正在拟定的汽车税，未来都需要经过议会的监督才能通过。

这项提案能获得跨党派议员支持，显现出共和党员不满特朗普的保护主义行为。商界代表也对这项提案乐见其成。然而，这项会影响总统职权的法案要通过并不容易。

明尼苏达的农人与商人们都十分担忧贸易战带来的影响

重回谈判桌？

彭博新闻社週二(7/31)报导，中美将恢復贸易谈判。报导指出，为了避免贸易战全面升级，美国财政部长姆努钦和中国国务院副总理刘鹤私下一直保持联繫。不过两个政府并没有针对这个报导作出回应。

7月初，美国政府对价值340亿美元中国进口商品徵收25％的关税。北京对美国也祭出同额报復性关税。

特朗普也曾警告最终可能会向超过5千亿美元的中国商品课税。这大约是美国去年中国进口商品总值。

夏立民/罗法 (路透社、法新社)