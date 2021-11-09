美国议员访台：展现台美关系或加剧两岸紧张？

（德国之声中文网）美国参众议员周二（9日）搭军机赴台湾访问，这是拜登上任後，美国议员二度访问台湾，此行台湾官方十分低调，有学者解读为台美关系更加紧密，但也有学者直指，这是美国内政的延伸，并担忧华盛顿可能加大反中力道，使两岸紧张，台湾威胁加剧。

他们分析，在台湾社会普遍维持稳定和平的情况下，蔡英文政府亲美抗中路线，恐怕会陷入尴尬处境。

美国国防部发言人柯比（John Kirby）被问到此事时向媒体表示，国会代表访问台湾十分正常，这类访团使用美方军机并不罕见，但并未说明访团有哪些成员。

中国外交部发言人汪文斌周三（10）对此表示，此举严重违反「一个中国原则」等规定，中方已提出严正交涉，要求美方立即停止与台湾开展任何形式官方往来，中国国台办发言人朱凤莲周三则表示，反对美国与台湾任何形式的官方往来和军事联系，并说称「民进党当局倚美谋独注定失败」。

据台湾媒体报导，访台的议员包括美国共和党籍参议员柯宁（John Cornyn）及麦克．李（Mike Lee）等人等参众议员共6位，另外还有军官及助理等十多人，将会与台湾总统蔡英文见面，但台湾外交部不愿证实访问台湾的美国议员，是否都是共和党籍，仅称「行程是由美国在台协会台北办事处（AIT）协调安排」。

访台目的为何？

台媒披露的访台议员之一柯宁，日前才与共和党籍副主席里契在美国联邦参议院与参议院外交委员会上，提出「台湾威慑法（Taiwan Deterrence Act）」草案，要授权国务院在2023至2032财政年度间，每年提供20亿美元的「外国军事融资」给台湾。

台媒也指出，美国参议员一行人周三（10日）到台湾国防部聆听有关中共解放军对台湾的威胁，以及台湾在印太战略位置的重要性，并称这是美国国会议员首度进入国防部听取相关简报。

美国德州山姆休士顿州立大学（Sam Houston State University）政治系副教授翁履中向德国之声表示，柯宁所提出的「台湾威慑法（Taiwan Deterrence Act）」草案，内容包括台湾每年必须达到符合美国所制定的自我防卫标准，若确定这次访台的议员都是共和党籍，那目的明显与国防安全有关，是要了解台湾的国防实力。

然而，他也认为这是美国变相对台湾施压，「也就是美国是老师，每年要来检查台湾军事国防实力是否进步了，才会拨款给台湾」，他认为这是变相对台湾施压，并说：「美国现在要反中，制约中国，就希望台湾变成组一个战队里面的战士及角色，从平民变成战士。」

抗中亲美路线

翁履中认为，这对台湾就比较尴尬，因为台湾大部分的民众希望两岸和平稳定，可是蔡英文政府又要靠亲美以得到更多支持，就必须背负来自美国的压力。

他说：「现在美国决定抗中的力道可能比台湾原本想像的更大，变成台湾箭在弦上，若美国力挺台湾的方式是要穿上军装备战，这是台湾能接受的吗？」

不过，针对这个说法，台湾东吴大学政治学系助理教授陈方隅并不认同，他表示，台湾一直处在面对中国威胁的第一线，并未因为美国抗中力道增加而改变。他认为，台湾处境会越来越危险，是因为中国崛起、野心变大，且不断挑战美国，与美国对抗中国的力道毫无关系。

他向德国之声说：「台湾当然希望两岸关系好，但两岸关系好不好绝大多数都取决於中国，不是台湾，也不是美国。」

美国内政延伸？

台美关系近年日趋紧密，翁履中认为，美国议员这次访问台湾是美国内政的延伸，并向德国之声表示，美国共和党到台湾访问有自身的盘算，并说：「上周维州州长选举结果共和党在大胜，因此士气高昂，而共和党在抗中力度上比民主党强势，在拜登民调低迷的情况下，为了得到民意支持，可能会被迫在抗中问题上跟着共和党走。」

他并强调，美国考虑的是自身国家利益，「在判断两岸及美中关系时，不会想到台湾可能面临前线比较紧张的时候」，他们的判断是时机点，「像是现在是六中全会，他们可能认为现在中国无暇关注两岸情势，因此这个时间点是访问的好时机，也在试探底线，要看中国的反应。」

不过，台湾学者陈方隅则持不同看法，他表示，美国外交政策有高度延续性，拜登是延续特朗普的反中路线，只是手段不同。并称，美国议员访问台湾纯粹显示美台关系紧密，与美国政党或抗中路线没有关系。

特朗普执政时期，美国卫生及公共服务部长阿萨尔（ Alex Azar）2020年8月9日率团搭乘美国空军C-40行政专机访问台湾，是1979年美台断交以来访台层级最高的美国内阁官员。拜登上任後，美国参议员首次访台则是今年6月。

陈方隅对德国之声说：「这是两国关系正常化，以前很少高调访问，又或是国会助理访台，但最近几年的美国官员访台趋势越来越多，行政团队会来都来，国会议员不来没有道理。」

他并强调，美国驻台办事处人员与美国国会关系良好，平常互动也很多，因此美国国会正值休会期间，议员访问台湾不用过度解读。」

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