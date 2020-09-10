美国议员致函迪士尼 质问《花木兰》新疆拍摄细节

（德国之声中文网）美国迪士尼公司斥资两亿美元制作的真人版《花木兰》电影上映后争议不断。该片的部分场景在新疆拍摄，而中国政府对新疆维族及其他穆斯林信徒的打压一直受到美国等多国政府和人权组织的批评。

19名美国参众两院议员周五（9月11日）在一封致迪士尼总裁鲍伯·查佩克（Bob Chapek）的信中写道：“迪士尼显然与中华人民共和国官员合作，而这些官员是犯下暴行或掩盖犯罪事实的最大责任者，这样的情况令人深感不安。”

信中指出，《花木兰》片尾鸣谢名单中出现新疆维吾尔自治区委员会宣传部以及吐鲁番公安局，而美国商务部旗下工业暨安全局（BIS）在2019年10月已将吐鲁番公安局纳入违反“美国外交政策利益”的中国实体名单中，原因是吐鲁番公安局涉嫌侵犯和践踏新疆穆斯林人权。此外，在《花木兰》开拍前已有信息透露关押维族人的拘禁营的存在。信中呼吁迪士尼详细说明在拍摄期间与新疆维吾尔自治区委员会宣传部及吐鲁番公安局合作的详细细节，解释迪士尼为何决定要在新疆拍摄部分场景，中国共产党是否参与拍摄及干涉电影制作，拍摄时是否与新疆生产建设兵团合作，是否使用了维族或其他少数名族作为劳动力等10项疑问。

公开信的最后写道：“迪士尼公司的网站指出，‘我们相信社会责任是一项长期投资，可以促进我们的运营并增进市场上的竞争力，加强风险管理，同时能吸引人才，维护我们的声誉。’我们希望充分了解贵公司在中国展开的活动中如何实践这项承诺。”

负责观察人权状况并向总统及国会提出年度报告的“美国国会及行政当局中国委员会”（CECC）也在推特上转发了这封公开信。联名致函迪士尼的议员包括共和党参议员、CECC主席卢比奥（Marco Rubio）。

迪士尼尚未对这封公开信做出回应。

英国独立电视台记者周五在中国外交部例行记者会上就中方对国际人权阻止要求抵制《花木兰》进行提问。中国外交部发言人赵立坚回答道：“该片结尾鸣谢新疆方面引发一些舆论争议，但我认为，该片感谢新疆方面为他们拍摄提供便利是再正常不过的事。迪士尼公司对此也作出同样的回应。”

对于《花木兰》女主角刘亦菲力撑香港警察的言论，赵立坚称赞“我认为她是好样的”，并表示：“中方已多次阐述了在涉疆及涉港问题上的立场。新疆事务和香港事务纯属中国内政，任何外国政府、组织和个人都无权干预。个别所谓的人权组织长期在涉华问题上发表一些不实言论。这些言论充斥着谎言和偏见，根本无足轻重，也不值一驳。”

据美国有线电视新闻网CNN报道，迪士尼首席财务官麦卡锡（Christine McCarthy）本周四在美国银行会议期间表示：“《花木兰》主要在新西兰拍摄。为了精准呈现电影讲述的这段历史时期里中国的特殊地理风貌，我们在中国的20个不同地点取景。”

麦卡锡指出，在中国拍摄时需要取得政府宣传部门的许可是“常识”，而“在电影片尾鸣谢国家及地方政府允许拍摄”是“常规做法”。她表示，迪士尼在致谢名单中对中国及新西兰等提供拍摄场景的地点都表示感谢，“但这给我们引起了许多问题”。麦卡锡并未进一步阐明迪士尼遭遇了哪些“问题”。

迪士尼年度大片《花木兰》9月11日在中国大陆院线上映，首日票房约为5000多万人民币。受到新冠疫情影响，《花木兰》上映时间多次被推迟。9月4日，迪士尼在北美市场跳过院线发行，直接在Disney+平台上映该片。由于主演花木兰的美籍华裔女星刘亦菲去年在香港反送中运动期间曾发表撑警言论，电影上映之初就引起香港民主派人士抵制。随后《花木兰》被爆出在片尾鸣谢新疆宣传部门，再度引起争议及抵制声浪。

特朗普政府本周曾表示，美国准备禁止进口新疆棉花或番茄制品，因其生产过程涉及强制劳动。

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