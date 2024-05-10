美国议员推出法案 白宫政府可轻易限制AI模型出口

美国两党议员小组于周三晚间公布了一项法案，该法案将使拜登政府更容易对人工智能模型实施出口管制，以保护美国极有价值的高科技免受外国不良行为者的侵害。

（德国之声中文网）据路透社报道，该法案由众议院共和党人迈克尔·麦考尔（Michael McCaul）、约翰·莫莱纳尔（John Molenaar）以及民主党人拉贾·克里希纳莫蒂（Raja Krishnamoorthi）和苏珊·怀尔德（Susan Wild）发起，该法案还将赋予美国商务部明确的权力，禁止美国人与外国人合作开发对美国国家安全构成风险的人工智能系统。

该立法旨在使未来的人工智能出口法规避免受到法律挑战，并根据拜登政府官员的意见制定。人们越来越担心美国的对手可能会利用这些挖掘大量文本和图像的模型来总结信息并生成内容，发动侵略性网络攻击，甚至制造强大的生物武器。

商务部和白宫没有立即回应对该立法发表评论的请求。

路透社此前曾报道，美国准备开辟一条新战线，努力保护美国人工智能免受中国和俄罗斯的侵害，初步计划对最先进的专有人工智能模型实施出口管制。

但根据美国现行法律，负责监督美国出口政策的商务部监管可免费下载的开源人工智能模型的出口要困难得多。

如果获得批准，该措施将消除《国际紧急经济权力法》（International Emergency Economic Powers Act ）中规定的开源人工智能出口监管障碍，并赋予商务部监管人工智能系统的明确权力。

中国一直严重依赖西方开发的许多开源模型，例如Meta Platforms的“Llama”系列。

今年3月，中国国家媒体援引高级别研究实验室北京人工智能科学院的说法称，中国本土的人工智能模型实际上大部分都是使用Meta的Llama模型构建的，这对中国的人工智能发展构成了关键挑战。

由谷歌前高管李开复创立的中国最受瞩目的人工智能01.AI（零一万物），去年11月在一些人工智能工程师发现其人工智能模型Yii-34B是基于Meta的Llama系统构建后，引发强烈反应。

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（路透社）

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