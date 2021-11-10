美国议员乘军机访台 中国东战区联合战备

（德国之声中文网）周二，台湾外交部低调证实了美国参众议员搭乘军机来台访问的消息。台湾中央社报道称，外交部发言人欧江安不愿就此事做出正面回应，仅对中央社记者表示，相关行程由美国在台协会台北办事处（AIT/T）协调安排，外交部提供访团所需的行政协助，并就相关防疫措施协调中央流行疫情指挥中心。

总统府发言人张惇涵回应媒体问询时，也未就美国参众议员来访的具体事由及人员组成做出进一步说明，这位发言人只是表示，关于美国联邦参、众议员访问一事，基于台美互信及协调结果，并尊重访宾意愿，总统府没有进一步说明，相关资讯将由外交部适时对外说明。

《联合新闻网》报道称，美国议员搭乘的这架美国海军C-40运输机是周二16时40分自马尼拉升空直飞台湾，18时17分在台北松山机场落地，19时10分升空离开台北松山。

中国东战区联合战备

当天仅数小时之后，中国东部战区新闻发言人施毅即宣布，中国人民解放军东部战区组织兵力在台海方向进行联合战备警巡，进一步检验提升多军兵种联合作战能力。

这名陆军大校表示，此次军事行动，是针对有关国家在台湾问题上严重错误言行和“台独”分裂势力活动所采取的，是维护国家主权的必要举措。他还说，战区部队时刻保持高度戒备，将采取一切必要措施，坚决回击一切危害中国核心利益、破坏台海和平稳定的挑衅行为，坚决捍卫国家主权和领土完整。

与此同时，中国国防部对于美国参众议员乘坐军机到访台湾一事做出表态，称中国官方"坚决反对和强烈谴责" 。中国国防部发言人谭克非周二在北京称："我们正告美方立即停止挑衅行径，立即停止一切导致台海局势紧张升级的破坏性行动，不向"台独"分裂势力释放错误信号。我们警告民进党当局不要误判形势、铤而走险，否则只会把台湾带入深重灾难。"

次日（11月10日），中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上表示，美国会有关议员访台严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，中方对此坚决反对，已向美方提出严正交涉，要求美方立即停止与台开展任何形式的官方往来，不向台独分裂势力发出任何错误信号，以免严重损害中美关系和台海和平稳定。他还说，“我们敦促美方有关议员认清形势，与台独势力勾连是危险的游戏，同台独一起玩火，终将引火烧身，一切同中国统一大势相对抗的冒险和挑衅行径，如同蚍蜉撼树，注定以失败告终”。

（综合报道）

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