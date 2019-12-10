美国让WTO上诉机构停摆到底为了啥？

（德国之声中文网）为什么世贸组织会陷入危机？

世界贸易组织 (WTO) 的主要职能是调解世界范围内服贸、货贸和知识产权转移过程中产生的矛盾和纷争。目前世贸组织遇到的冲突核心问题就是有关纷争调解程序的争议。从周三（12月11日）开始，有"最高法院"之称的世贸组织上诉机构开始停摆，原因是法官数量不足。

两年来，美国频频阻挠上诉机构新法官的遴选程序。上诉机构原本由7名法官组成，在特殊情况下，如果只剩3名法官，也还能正常运转。本周二，两名法官因为任期期满，上诉机构就只剩一名法官。由于美国方面的阻挠，新的继任法官无法产生。因此，上诉机构也就无法再继续运转。

美国对什么不满？

美国总统特朗普一再指责世贸组织在贸易纠纷中支持中国以及美国的其它对手国。事实上，美国同世贸组织之间的不和已经持续了十多年。

美国对世贸组织的积怨很深。美国指责上诉机构越权并且反对法官可以在未经成员国表决同意的情况下进一步改进贸易法。华盛顿方面还坚持美国宪法中所规定的，外国法院不可以替代美国法院作出裁决。另外美国还抱怨上诉机构的审理费用过高，审理时间过长。

美国甚至还曾一度威胁阻止世贸组织通过明年的预算。但上周美国又表示同意在一项临时预算协商中做出妥协。这项临时预算中就包括大幅削减给与上诉机构的拨款。

上诉机构为什么这么重要？

世贸组织的上诉机构被看作是"最高法院"。每个感觉受到不公正对待的成员国，都可以在这里提起诉讼。实力较弱的国家可以通过这种方式应对贸易强国。例如盛产甘蔗的巴西赢了诉讼，欧盟就不能再继续保护自己的蔗糖产量份额了。

欧盟驻世贸组织大使马查多（João Aguiar Machado）说："（上诉机构的停摆）导致基于多边主义贸易体系的的规则命悬一线。"

美国的诉求是什么？

专家们分析认为，美国和特朗普代表的观点是，最大程度地为国家利益服务，绕开国际机构组织签订双边贸易协定。德国经济研究所ifo的专家伯拉姆（Martin Braml）在接受德国之声采访时说："美国对权力游戏的兴趣远远大于遵从国际规则。"

特朗普对世贸组织的批评合理吗？

特朗普上任以来，频繁指责世贸组织被每一个国家利用，但美国除外。特朗普声称，美国差不多输了所有在世贸组织的诉讼。墨西哥前总统塞迪略不久前在一篇评论中指出，美国是最喜欢上诉到世贸组织的国家，而且美国向上诉机构提起的诉讼比中国和欧盟的总和还要多。另外，美国赢得诉讼的比例也远远高于其它国家。

非盈利智库彼得森国际经济研究所调查研究发现，世贸组织受理的有关中美贸易争端的诉讼中，无论是作为"原告"还是"被告"，美国都是占尽优势。

不过，特朗普对世贸组织的部分批评也不完全是他个人的看法。过去几年，特别是中国一跃成为世界最重要的贸易国之后，有关世贸组织进行根本性改革的呼声越来越高。2001年，中国加入世贸组织，此后北京方面执行的一直是激进的出口战略。与此同时，北京方面一再承诺，会向外国企业彻底打开中方市场。

世贸组织自身犯下的一个错误是，中国、印度、韩国和20国集团中另外还包括的7个成员国都仍被定义为发展中国家。发展中国家的定位为这些国家带来更优惠的贸易条件。其它很多国家都认为，这一定位给这些发展中国家带来并不公平的优势。