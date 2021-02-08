美国计划重返联合国人权理事会

（德国之声中文网）拜登政府的这一决定意味着，新一届美国政府正在逐步逆转特朗普当局大规模退出国际组织和国际条约的做法。据美联社报道，一名美国政府官员周日表示，国务卿布林肯和一名高级外交官将于周一在日内瓦宣布，美国将以观察员身份重返联合国人权理事会，并会寻求当选正式成员国的可能性。一般认为，该决定会引起保守派议员及亲以色列团体的批评。

2018年，特朗普总统宣布退出人权理事会，理由是人权理事会过度聚焦以色列，使该国成为获批评性决议案最多的国家, 而且理事会成员中当中又聚集了大量专制国家。此外，美国驻联合国大使黑利（Nikki Haley)提出的一系列改革建议也未得到积极回应。令特朗普当局不满的是，联合国人权理事会一方面持续聚焦以色列，另一方面人权理事会成员中又包括中国、古巴、厄立特里亚、俄罗斯以及委内瑞拉这些人权状况饱受批评的国家。

一名美国官员表示，拜登政府认为，联合国人权理事会仍需进一步改革，但是“以坚持原则的方式参与其中”更有利于促成这些改革。人权理事会应成为打击独裁暴政和全球不公现象的重要论坛，而美国的参与则能确保人权理事会发挥这一作用。

美联社报道称，这名美国政府官员及其他三名了解内幕的人士，没有获得提前讨论拜登政府该项决定的授权，因此拒绝透露真实姓名。

尽管在今年年底之前，美国将只能以不具投票权的观察员身份参与人权理事会，但上述美国官员透露，拜登政府将寻求当选正式成员。目前，所谓“西欧及其他国家”小组的三个议席分别由奥地利、丹麦和意大利拥有，重新选举将于今年年底举行。

联合国大会通常会在每年十月补选联合国人权理事会任期三年的空缺。过去几十年来，美国同联合国人权理事会及其前身人权委员会的关系，如同一支被共和党和民主党踢来踢去的政治足球。民主党籍美国总统承认人权理事会存在种种缺陷，但主张美国应继续在该机构拥有一席之地。但共和党则以该机构对以色列批评性过强而主张撤出。

特朗普的四年总统任期内，美国曾多次宣布“退群”。除退出联合国人权理事会之外，美国还宣布退出了巴黎气候协定、伊朗核协定、世界卫生组织、联合国教科文组织以及一系列军备控制协定。此外，特朗普还曾发出退出国际邮政联盟和世界贸易组织的威胁。

拜登入主白宫后，美国方面已重新加入巴黎气候协定、世界卫生组织，并发出愿意重返伊朗核协定和联合国教科文组织的信号。

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