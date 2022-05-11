美国计划放宽对古巴的若干限制

（德国之声中文网）华盛顿宣布将取消对古巴的一些限制。美国国务院称，计划恢复一项已暂停数年的计划，以方便在美古巴人的家庭成员移民；取消从美向古每季度1000美元的汇款上限；增加两国间航班数量。

同时，华盛顿方面强调，所有针对古巴个人和机构的金融制裁继续。美政府一高官解释说，部分放宽对古政策是对古巴“人道主义局面”作出“回应”，给古巴人民提供“经济发展”的机会。

拜登有意在一定程度上软化前任特朗普的强硬对古政策

古巴政府：“朝正确方向迈出的一小步”

哈瓦那政府对美方此举表示欢迎，认为这是“朝正确方向迈出的一小步”。不过，该国外长罗德里格斯（ Bruno Rodríguez ）在推特上强调，此举既未改变“美国不成功的对古政策的目标，也未改变其主要手段”。

2014年至2016年，奥巴马总统领导下的美国同古巴实现了历史性和解；但在特朗普执政期间，两国关系明显降温。拜登政府迄今维持了特朗普对古巴的所有制裁措施，但如今试图谨慎做出调整。

“在错误的时间以错误的理由向错误的人发出错误的信息”

在美国，华盛顿同古巴这个共产主义国家的关系具政治爆炸性，一大因素是大量的古巴移民。在国务院做了放宽对古政策的宣布后，国会参院外交关系委员会主席、拜登的党内同事梅嫩德斯（Bob Menendez）随即表示了不满，并批评说：“今天的宣布有可能是在错误的时间以错误的理由向错误的人发出错误的信息。”

上月底，美国和古巴4年来首次就移民问题举行高层次外交会谈，议题中包括如何处理现有移民协议的执行问题，其背景之一是，新近以来，进入美国的古巴非法移民数量增加。古外交部批评美方未遵守保证每年向古巴人发放2万个签证的双边协议。美国政府一高官如今回应，应尽快达到这一数量。

因“哈瓦那综合症”，美驻哈瓦那大使馆工作人员几年前即已减至最低限度。2016年起，数十名居住在古巴首都的美国外交官及家属罹患不明头痛、听力下降、头晕和恶心。此后，在世界诸多地方也出现有关类似现象的报道。今年2月，美国情报机构在一份报告中称，一些“哈瓦那综合症”病例可能由某种电磁辐射引发。



（德新社，法新社）

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