美国计划大规模利用风电

（德国之声中文网）白宫称，至2030年，海上风电场将为美国1000多万户家庭提供环保电力，届时，美国风电年产能将达3万兆瓦。

拜登总统政府表示，为实现这一目标，需在大西洋及太平洋沿海投资120多亿美元，创造数万个新的就业机会。白宫称，新建风电场将使美国的二氧化碳排放量减少7800万吨。

目前，美国全面运营的海上风电场只有一个，即2016年底在罗德岛附近建成的岩岛（Block Island）风电场，年产量为30兆瓦。

多个项目

弗吉尼亚沿海海上风电（CVOW）试点项目第一阶段已于去年完成，产能12兆瓦，项目最后阶段计划于2026年完工。投入运行后，该风电场预计能为60万户家庭提供电力。马萨诸塞、罗德岛、纽约、新泽西、特拉华、马里兰和北卡罗来纳等州也在各自沿海开发风电。

拜登政府对风能的推广与前总统特朗普的能源政策形成鲜明对照。特朗普曾多次嘲笑可再生能源，指其昂贵且低效。现在，特朗普阵营的共和党人仍继续对风电计划持批评态度。他们警告说，若放弃化石能源载体，国民经济将毁于一旦。

凝炼/ 洪沙 （德新社，路透社）

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