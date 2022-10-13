美国计划在澳大利亚部署B-52远程轰炸机

（德国之声中文网）不愿透露姓名的消息人士对路透社表示，为B52轰炸机设立的专用设施将建在达尔文以南三百公里的丁达尔澳大利亚皇家空军基地Tindal base内。澳大利亚广播公司"四角方圆"（Four Corners）栏目此前曾援引美方文件报道了这一最新进展。

澳大利亚总理阿尔巴尼斯也在一次记者招待会上表示，作为承当共同防御义务的盟友，澳大利亚会经常同美方进行接触。"这其中当然也包括美国对达尔文港的访问，那里驻扎有美国海军陆战队。"在澳大利亚北方，澳美军方合作相当频繁。奥巴马总统执政时期，这里就开始定期举行有数千美国海军陆战队官兵参与的演习和训练。

澳大利亚国防部长办公室拒绝就是否会部署美军B52轰炸机一事发表评论。

中国外交部周一的例行新闻发布会上，发言人赵立坚表示，国与国之间的安全和防御合作不应针对第三国，美方的相关做法加剧了地区紧张局势，严重危害了该地区的和平与稳定。赵立坚表示："中方敦促有关各方摒弃旧的冷战零和思维和狭隘的地缘政治观念，多做有利于地区和平稳定、增进互信的事。"

澳大利亚广播公司ABC的报道中称，美国已制定了详细计划，一项计划用于澳大利亚北方旱季的所谓"中队作战设施"，另一项计划是为了"6架B-52"在毗邻区域建设的维护中心和停机坪。 ABC报道援引美国空军的消息报道称，在澳大利亚部署远程轰炸机的可能性，向对手发出了展示华盛顿制空能力的强烈信息。

去年，美国、英国和澳大利亚签署安全协定，并承诺向澳大利亚提供核潜艇技术。此举曾引起中国强烈不满。



总部设在华盛顿的新美国安全中心（CNAS）高级专家瓦塞尔（Becca Wasser）对ABC表示，在澳大利亚部署续航距离长达14000公里的B -52轰炸机是对中国的一个警告，因为人们越来越担心北京正准备攻打台湾。 今年早些时候，美国已经在关岛的安德森空军基地部署了四架 B-52轰炸机。

中国官方的《环球时报》援引军事专家张学峰的话报道称："美国此举实际上是把原本可以远离战火纷争的澳大利亚绑上大国竞争的战车，对澳大利亚的国家安全没有好处。B-52不能保卫澳大利亚，反而可能让澳大利亚引火烧身。"

美军加强在澳大利亚的军事存在，在澳大利亚国内也存在反对呼声。诺第留斯研究所（Nautilus Institute）高级研究员、反核积极分子坦特尔（Richard Tanter）对ABC电台表示：

"对中国人来说，这是一个信号，表明我们愿意成为突袭尖兵。" 坦特尔还对ABC表示，除了这些公开的军事合作项目之外，美澳两国还在秘密扩建其松树谷联合间谍基地。坦特尔说："松树谷将探测导弹的发射，这将使美国的导弹防御系统在导弹飞行过程中发现目标，并予以拦截。"

（路透社，澳大利亚广播公司）

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