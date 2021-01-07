美国警方追捕冲击国会暴乱分子

(德国之声中文网)1月9日，在极右圈内颇有名气的阴谋论者Jacob C.在亚利桑那州被警方抓获。1月6日冲击国会山的暴乱事件中，Jacob C.赤裸上身，在脸上涂抹国旗图案，并佩戴牛角、动物皮毛等夸张的头饰，其显眼的外形成功吸引了各国记者的镜头。这些画面也成了警方搜捕当事人的绝佳线索。

同样被警方抓获的还有来自佛罗里达的Adam J.，他在1月6日偷走了众议院议长的演讲桌，还怀抱演讲桌对着镜头微笑致意。

Adam J.

还有一名来自西弗吉尼亚的州议员埃文斯(Derrick Evans)，他也冲入了国会大厦，还开着手机全程直播自己的"壮举"。1月9日，埃文斯宣布辞去州议员职位，表示为自己的不当行为承担一切责任，并且为他的亲友、选民、西弗吉尼亚民众因此而遭受的伤害表示深刻忏悔。

美国检方已经宣布对上述三人提起公诉，控告他们非法闯入重点安保建筑、暴力入侵、不当行为等罪行。Adam J.还受到了盗窃公物的指控。

Richard B.

此外，闯入众议长佩洛西办公室并躺在办公椅上自拍的Richard B.也于1月8日在阿肯色州被捕。检方已经向至少18名暴力冲击国会山参与者提起公诉。

目前，联邦调查局还在根据网上流传的大量照片、视频来辨识更多的暴乱参与者身份。美国警方表示，只要能够提供1月6日当天在华盛顿市区埋设炸弹嫌疑人之线索，最高可以获得5万美元的悬赏。

文山/乐然/(美联社、法新社等)

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