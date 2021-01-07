 美国警方追捕冲击国会暴乱分子 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.01.2021

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时政风云

美国警方追捕冲击国会暴乱分子

不论是闯入众议长办公室的老大爷，还是将国会演讲桌劫走并上网拍卖的大叔，许多参与冲击国会山的暴力示威者如今都遭到了美国联邦调查局的追捕。美国警方还开出了5万美元悬赏，寻找埋设炸弹的嫌疑人。

Washington | Sturm auf Kapitol | Wikinger-Mann

Jacob C.

(德国之声中文网)1月9日，在极右圈内颇有名气的阴谋论者Jacob C.在亚利桑那州被警方抓获。1月6日冲击国会山的暴乱事件中，Jacob C.赤裸上身，在脸上涂抹国旗图案，并佩戴牛角、动物皮毛等夸张的头饰，其显眼的外形成功吸引了各国记者的镜头。这些画面也成了警方搜捕当事人的绝佳线索。

同样被警方抓获的还有来自佛罗里达的Adam J.，他在1月6日偷走了众议院议长的演讲桌，还怀抱演讲桌对着镜头微笑致意。

Washington I Sturm gegen U.S. Capitol

Adam J.

还有一名来自西弗吉尼亚的州议员埃文斯(Derrick Evans)，他也冲入了国会大厦，还开着手机全程直播自己的"壮举"。1月9日，埃文斯宣布辞去州议员职位，表示为自己的不当行为承担一切责任，并且为他的亲友、选民、西弗吉尼亚民众因此而遭受的伤害表示深刻忏悔。

美国检方已经宣布对上述三人提起公诉，控告他们非法闯入重点安保建筑、暴力入侵、不当行为等罪行。Adam J.还受到了盗窃公物的指控。

USA | Trump-Supporter Richard Barnett

Richard B.

此外，闯入众议长佩洛西办公室并躺在办公椅上自拍的Richard B.也于1月8日在阿肯色州被捕。检方已经向至少18名暴力冲击国会山参与者提起公诉。

目前，联邦调查局还在根据网上流传的大量照片、视频来辨识更多的暴乱参与者身份。美国警方表示，只要能够提供1月6日当天在华盛顿市区埋设炸弹嫌疑人之线索，最高可以获得5万美元的悬赏。

文山/乐然/(美联社、法新社等)

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