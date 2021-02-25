 美国警方：特朗普支持者欲袭击国会 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.02.2021

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时政风云

美国警方：特朗普支持者欲袭击国会

即使离开了白宫，美国前总统特朗普仍然给华盛顿的安全局势带来影响。美国警方发出警告，特朗普的极端支持者想要“炸毁国会大厦”。

USA | Impeachment-Prozess gegen Trump

DW.COM

以往的美国总统就职典礼，华盛顿市中心总是聚集了许多看热闹的“吃瓜群众”。时过境迁、斗转星移，2021年拜登的就职典礼笼罩在新冠疫情和暴力示威的双重阴影之下。警方甚至还怀疑，前来协助安保工作的数万名国民警卫队士兵中藏有“内鬼”。

美国司法部调查发现，1月6日冲击国会的暴乱分子具有绑架并谋杀议员的企图。联邦检察官在申请逮捕一位知名阴谋论者的文件中指出，嫌疑人的言行已经构成了“明显的线索”。

政权和平移转一向是美国重要的民主传统，但就在参议院要确认选举人团票以接续美国总统交接程序时，特朗普支持者冲入国会大厦，引发国际哗然。

（德国之声中文网）已经卸任的特朗普再次引起外界关注。据警方透露，激进的特朗普支持者谋划对国会进行袭击，制造流血事件。美国国会警察局代理局长皮特曼（Yogananda Pittman）因此表示，要增加安全防范措施。

皮特曼在有关1月6日国会大厦骚乱的国会听证会上指出，参与国会骚乱的武装者“表达出了他们想炸毁国会大厦并杀死尽可能多的（国会议员）的愿望“。

据说，袭击时机是特朗普的继任者拜登向国会参众两院联席会议发表国情咨文演讲之时。这次讲话还没有具体的日期，通常在每年的前几个月进行。

特朗普再登台

本周日，特朗普预计将在卸任后首次公开露面。他会在保守派政治行动大会（CPAC）上发表演讲。在某种程度上，这可以说这位74岁美国前总统的主场亮相。保守派政治行动大会有数千成员，是美国保守派活动家和政治家最大的年度聚会。

Präsident Trump umarmt die US Flagge

特朗普在2019年的CPAC大会上

CPAC 由美国保守派联盟（American Conservative Union）组织，会议始于1974年。2011年特朗普在 CPAC 上的一次演讲被认为是其政治生涯中的一个里程碑。在担任总统期间，特朗普就每年都会在CPAC上发表讲话。

 

文木 /叶宣 （德新社，路透社)

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