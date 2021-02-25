美国警方：特朗普支持者欲袭击国会

（德国之声中文网）已经卸任的特朗普再次引起外界关注。据警方透露，激进的特朗普支持者谋划对国会进行袭击，制造流血事件。美国国会警察局代理局长皮特曼（Yogananda Pittman）因此表示，要增加安全防范措施。

皮特曼在有关1月6日国会大厦骚乱的国会听证会上指出，参与国会骚乱的武装者“表达出了他们想炸毁国会大厦并杀死尽可能多的（国会议员）的愿望“。

据说，袭击时机是特朗普的继任者拜登向国会参众两院联席会议发表国情咨文演讲之时。这次讲话还没有具体的日期，通常在每年的前几个月进行。

特朗普再登台

本周日，特朗普预计将在卸任后首次公开露面。他会在保守派政治行动大会（CPAC）上发表演讲。在某种程度上，这可以说这位74岁美国前总统的主场亮相。保守派政治行动大会有数千成员，是美国保守派活动家和政治家最大的年度聚会。

特朗普在2019年的CPAC大会上

CPAC 由美国保守派联盟（American Conservative Union）组织，会议始于1974年。2011年特朗普在 CPAC 上的一次演讲被认为是其政治生涯中的一个里程碑。在担任总统期间，特朗普就每年都会在CPAC上发表讲话。

文木 /叶宣 （德新社，路透社)

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