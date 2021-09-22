美国警察改革计划搁浅  

（德国之声中文网）《乔治·弗洛伊德治安法》以 2020 年 5 月在明尼阿波利斯被一名警察杀害的非裔美国人命名。这是一部旨在使常有种族主义色彩的美国警察更公正执法的法律，一项全面的警察改革，其中包括禁止警察使用跪卡颈脖手段、限制他们在犯下不当行为时享有广泛的民法豁免权。

该改革法案 2020 年3月获美国国会众院批准，但随后在参院受阻。总统拜登所属的民主党在参院仅占微弱多数。现在，与在野的共和党之间关于警察改革的谈判暂告失利。

“难以置信，非常失望”

保守色彩浓厚的共和党阵营中，存在着对相关改革的很大阻力。前总统特朗普所属的该政党辩称，这样的改革会削弱警察。拜登总统发言人普萨基（Jen Psaki ） 指出，共和党竟拒绝前总统特朗普也支持的改革，导致相关法律无法出台，这让人“难以置信，非常失望”。

数月来，相关谈判进展缓慢。随着夏季结束，情况已很明显：几乎不存在任何取得突破的机会。对拜登总统，这是一大内政挫折。白宫发言人普萨基表示，现在，总统可能不得不考虑动用行动手段，“以确保我们不辜负在法律面前人人享有平等和正义的美国理想”。

（美联社，路透社）

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