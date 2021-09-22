 美国警察改革计划搁浅   | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.09.2021

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时政风云

美国警察改革计划搁浅  

乔治·弗洛伊德 (George Floyd) 死亡事件又一次显示，在美国，全面警察改革实有必要。不过，尽管相关社会压力之高前所未见，警改却严重受阻。 

George Floyd | Streetart

白人极少成为美国警察开枪对象 

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作为美国新闻领域的最高荣誉，普利策奖今年尤其聚焦了新冠疫情和弗洛伊德事件，特别奖获得者年仅18岁。另外，新闻网站BuzzFeed因新疆报道而首度荣获普利策奖。

前明尼苏达警察肖万因为被控杀害非洲裔男子弗洛伊德被判刑入狱22余年，但是此案尚未结束。同时也有人认为判决过于宽松。有民权活动家表示，“最大限度的正义才是正义”。

美国总统特朗普强调，他虽然不喜欢“锁喉”，但是警察有时会身陷“艰难的打斗”，“锁喉”可能是必要的手段。

（德国之声中文网）《乔治·弗洛伊德治安法》以 2020 年 5 月在明尼阿波利斯被一名警察杀害的非裔美国人命名。这是一部旨在使常有种族主义色彩的美国警察更公正执法的法律，一项全面的警察改革，其中包括禁止警察使用跪卡颈脖手段、限制他们在犯下不当行为时享有广泛的民法豁免权。  

该改革法案 2020 年3月获美国国会众院批准，但随后在参院受阻。总统拜登所属的民主党在参院仅占微弱多数。现在，与在野的共和党之间关于警察改革的谈判暂告失利。    

“难以置信，非常失望”  

保守色彩浓厚的共和党阵营中，存在着对相关改革的很大阻力。前总统特朗普所属的该政党辩称，这样的改革会削弱警察。拜登总统发言人普萨基（Jen Psaki ） 指出，共和党竟拒绝前总统特朗普也支持的改革，导致相关法律无法出台，这让人“难以置信，非常失望”。 

数月来，相关谈判进展缓慢。随着夏季结束，情况已很明显：几乎不存在任何取得突破的机会。对拜登总统，这是一大内政挫折。白宫发言人普萨基表示，现在，总统可能不得不考虑动用行动手段，“以确保我们不辜负在法律面前人人享有平等和正义的美国理想”。  

 

（美联社，路透社） 

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