美国警察对记者施暴 蓬佩奥承诺调查

反种族主义的抗议活动期间，美国警方采取的行动引发诸多争议。其中一些外国记者也遭到了警方的暴力对待。美国国务卿蓬佩奥发出信号称，会对相关事件展开调查。
（德国之声中文网）美国国务卿蓬佩奥表示，对于反种族主义抗议浪潮期间，外国记者遭警方暴力对待的事件会予以调查。蓬佩奥在华盛顿说，已经有一些国家对于记者遭到的不当待遇表达了忧虑。他表示，美国政府相关部门会对这些指控做出"恰当的回应"。"我们会尽最大努力展开调查。"
美国黑人弗洛伊德死于警察暴力引发抗议浪潮后，警方不仅多次以暴力手段应对示威者，一些从事新闻采访工作的记者也遭到警方攻击。德国之声在明尼亚波利斯进行现场报道时，警方竟对摄像机前的记者及其团队发射橡皮子弹。
华盛顿警方试图驱散白宫附近一次和平集会时，对两名在场的澳大利亚记者大打出手。警察逮捕记者或阻止记者正常工作的事件更是频频发生。
多个记者协会对美国警方的行为予以强烈谴责。联合国人权事务高级专员巴舍莱（ Michelle Bachelet）形容这是"前所未有"的袭击记者事件。她表示，根据相关报道，至少有两百名记者遭到警方的攻击。
对于警力使用是否得当的讨论正在进行之际，死者弗洛伊德的弟弟菲利诺斯·弗洛伊德也公开表达了立场。参加完哥哥葬礼一天之后，菲林诺斯·弗洛伊德在美国参议院司法委员会一次听证会上发表了演说，其间他数度哽咽。他对在场的参议员们说："他的死能否带来什么改变，完全取决于你们。"
黑人的生命只值20美元？
他表示，不应为了区区20美元，就让他的哥哥付出生命代价。"我想问在座的各位，难道一个黑人的生命就值这些吗？"弗洛伊德是因为涉嫌使用20美元假钞而被警方逮捕的。一名白人警员将弗洛伊德按倒在地，并用膝盖抵压其颈部长达近九分钟，在此期间，弗洛伊德曾多次哀求："我无法呼吸"。
3月25日，警方的抓捕行动导致弗洛伊德死亡后，美国全境乃至全世界都相继爆发了反对种族主义和警方暴力的示威活动。抗议浪潮目前仍在继续。
明尼亚波利斯警长阿拉多诺（Medaria Arradono）目前已承诺，将对警察机构进行大规模改革。他表示，首先要制定相应的法律机制，以便能在第一时间开除行为不端的警察。他还希望引入相应机制，确保尽早发现警察失当行为，并采取纠错措施。
达扬 / 叶宣 （德新社，美联社，法新社，路透社）
美国黑人弗洛伊德两周前不幸在被逮捕过程中，因警察暴力而丧命。他周二 (6月9日) 正式下葬位於德州休斯敦的故乡，美国民主党的2020总统候选人拜登也透过视讯与在场的民众一同表示哀悼。 (10.06.2020)
周日 (6月7日) 全球多地持续有民众发起反种族歧视示威，在英国，示威者将一个英国奴隶商人的铜像推倒，并对铜像施以膝盖跪颈的方式悼念弗洛伊德。自从反种族歧视示威以来，全球已有不少城市中具有争议性的铜像被示威者以类似的方式摧毁。 (08.06.2020)
周六，美国民众各地继续举行示威活动，抗议警察暴力和种族歧视。规模最大的集会在首都华盛顿，白宫周围严密封锁，示威过程基本平静。在欧洲多个国家以及澳大利亚和香港，民众也在这一天举行了同一主题的集会。 (07.06.2020)