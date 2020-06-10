美国警察对记者施暴 蓬佩奥承诺调查

（德国之声中文网）美国国务卿蓬佩奥表示，对于反种族主义抗议浪潮期间，外国记者遭警方暴力对待的事件会予以调查。蓬佩奥在华盛顿说，已经有一些国家对于记者遭到的不当待遇表达了忧虑。他表示，美国政府相关部门会对这些指控做出"恰当的回应"。"我们会尽最大努力展开调查。"

美国黑人弗洛伊德死于警察暴力引发抗议浪潮后，警方不仅多次以暴力手段应对示威者，一些从事新闻采访工作的记者也遭到警方攻击。德国之声在明尼亚波利斯进行现场报道时，警方竟对摄像机前的记者及其团队发射橡皮子弹。

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华盛顿警方试图驱散白宫附近一次和平集会时，对两名在场的澳大利亚记者大打出手。警察逮捕记者或阻止记者正常工作的事件更是频频发生。

多个记者协会对美国警方的行为予以强烈谴责。联合国人权事务高级专员巴舍莱（ Michelle Bachelet）形容这是"前所未有"的袭击记者事件。她表示，根据相关报道，至少有两百名记者遭到警方的攻击。

对于警力使用是否得当的讨论正在进行之际，死者弗洛伊德的弟弟菲利诺斯·弗洛伊德也公开表达了立场。参加完哥哥葬礼一天之后，菲林诺斯·弗洛伊德在美国参议院司法委员会一次听证会上发表了演说，其间他数度哽咽。他对在场的参议员们说："他的死能否带来什么改变，完全取决于你们。"

黑人的生命只值20美元？

他表示，不应为了区区20美元，就让他的哥哥付出生命代价。"我想问在座的各位，难道一个黑人的生命就值这些吗？"弗洛伊德是因为涉嫌使用20美元假钞而被警方逮捕的。一名白人警员将弗洛伊德按倒在地，并用膝盖抵压其颈部长达近九分钟，在此期间，弗洛伊德曾多次哀求："我无法呼吸"。

3月25日，警方的抓捕行动导致弗洛伊德死亡后，美国全境乃至全世界都相继爆发了反对种族主义和警方暴力的示威活动。抗议浪潮目前仍在继续。

延伸阅读：明尼亚波利斯议会有意解散警局

明尼亚波利斯警长阿拉多诺（Medaria Arradono）目前已承诺，将对警察机构进行大规模改革。他表示，首先要制定相应的法律机制，以便能在第一时间开除行为不端的警察。他还希望引入相应机制，确保尽早发现警察失当行为，并采取纠错措施。

世界各地的反种族主义示威浪潮 巴黎：战神广场上的抗议 数天前，法国警方刚动用催泪瓦斯驱赶过示威者；所预告的上周六（5月6日）在埃菲尔铁塔和美国大使馆前举行的示威活动起初也遭当局禁止。然而，在首都巴黎及其它地方，成千上万人仍走上街头，声讨种族主义。在各大城市的郊区，针对黑人的警察暴力尤为普遍。

世界各地的反种族主义示威浪潮 列日：禁令之下照样示威 与大多数欧洲国家一样，在对世界其它地区的殖民剥削和欺压方面，比利时也占有一份。如今的民主刚果曾是国王利奥波德二世（Leopold II）的私产，并在他的名下，建立了一个种族主义的非法政权。尽管有因新冠疫情导致的禁令，在首都布鲁塞尔以及安特卫普和列日等重要城市，人们仍举行了反对种族主义的示威游行。

世界各地的反种族主义示威浪潮 慕尼黑：多彩巴伐利亚 德国境内最大规模示威活动发生在慕尼黑，有３万人参加。科隆、法兰克福和汉堡等城市也出现较大规模示威活动。由于参与者源源不断，在首都柏林，警方不得不一度封锁进入亚历山大广场的通道。

世界各地的反种族主义示威浪潮 维也纳：示威人数超５万 根据警方提供的数字，在奥地利首都维也纳，上周五就聚集了约５万人，成为数年来最大规模的示威浪潮之一。这些年奥地利其实也发生过“伊维萨岛丑闻”及2019年右翼联合政府崩解这样的重大事件。据记者报道，一辆警车也被人喷上了“Black Lives Matter”（黑人的命也是命）这样的字眼。

世界各地的反种族主义示威浪潮 索非亚：禁令无用 与其它众多欧洲国家一样，保加利亚目前也禁止十人以上集会。然而，仍有成百上千人在首都索非亚聚集一起，呼喊乔治·弗洛伊德生前的最后一句话“I can't breathe”（我无法呼吸），并同时提醒人们不要忘了保加利亚社会中也存在种族主义现象。

世界各地的反种族主义示威浪潮 都灵：新冠时期的抗议 在都灵，这位女性索性把自己的政治诉求贴在了因冠状病毒瘟疫而必须佩戴的口罩上：“在意大利，黑人的命也是命。”在罗马和米兰也发生示威，其规模可能是自意大利实施新冠限制措施以来最大的。欧盟各国中，意大利是非洲移民的最大接收国之一。

世界各地的反种族主义示威浪潮 里斯本：现在行动！ 在葡萄牙首都里斯本，这两名示威者拉开的一面横幅上写着“现在行动”。此次集会未获批准，不过，警方还是未加干预。在葡萄牙，也一再发生针对黑人的的警方暴力。2019年1月，在一次类似事件发生后，成百上千人自发举行示威，警察向他们发射了橡皮子弹。

世界各地的反种族主义示威浪潮 墨西哥城：弗洛伊德和洛佩斯 在墨西哥，除了乔治·弗洛伊德之死，泥瓦匠乔万尼·洛佩斯（Giovanni Lopez）的类似命运也震动了全国。今年５月，因未戴口罩，洛佩斯在西部的哈利斯科州（Jalisco）被捕，并显然死于警方暴力。自数天前一段此次执法行动的视频曝光以来，墨西哥示威者们的愤怒情绪增加。

世界各地的反种族主义示威浪潮 悉尼：对原住民的种族主义 悉尼举行的示威集会以传统的烟熏仪式开始。至少２万名参加者不仅以此表达对弗洛伊德的声援，而且，也表达与同样成为警方种族主义暴力牺牲品的澳洲原住民的团结。示威者们要求，不能再有任何原住民在被警方拘留期间死亡。

世界各地的反种族主义示威浪潮 比勒陀利亚：高举的拳头 高举的拳头是#BlackLivesMatter运动的一种象征。其实，这一象征的历史要长得多：1990年 2月，自由斗士纳尔逊·曼德拉被南非种族隔离政府从狱中释放，在重获自由的一刻，他将拳头伸向空中，就像现在的这位比勒陀利亚的示威者。在南非，白人依旧常常受到优先对待。 作者: David Ehl



达扬 / 叶宣 （德新社，美联社，法新社，路透社）