 美国警告: 若中国在所罗门群岛军事扩张将“相应回应” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.04.2022

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美国警告: 若中国在所罗门群岛军事扩张将“相应回应”

美国周五警告说，如果中国在战略要地所罗门群岛上建立军事基地，美国将作出“相应的回应”。 所罗门群岛总理保证，与中国签署的协议不包括建立任何军事基地。

图为所罗门群岛的首都霍尼亚拉

图为所罗门群岛的首都霍尼亚拉

（德国之声中文网）美国周五（4月22日）警告说，如果中国在战略要地所罗门群岛上建立军事基地，美国将作出“相应的回应”。4月19日，中国政府宣布与所罗门群岛签署安全协议

白宫表示，一个高级别的美国代表团已经告诉所罗门群岛的领导人，与中国签署的这份协议对美国及其盟友有“潜在的区域安全影响”。

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多年来，通过发放贷款和发展基建项目，北京在南太平洋的影响力一直在不断扩大。该地区总共14个岛国当中的大多数已放弃台湾，转而同北京建立起了外交关系。

索羅門群島將與中國簽署的安全協議，讓鄰近國家再次聚焦中國於太平洋地區的勢力擴張。專家認為，該協議可能影響該地區的戰略環境，但也促使區域大國重新評估如何處理與太平洋島國的關係。

為了防止中國在太平洋地區擴張其勢力，澳大利亞高官13日向索羅門群島總理表示，希望該國不要簽署與中國的安全協議。與此同時，一名美國高級將領也表示，索羅門群島簽署協議後可能會後悔。

白宫说：“如果（中国）采取行动建立事实上的永久性军事存在、力量投射能力或军事设施，美国都会有重大关切并作出相应回应。”

美国国家安全委员会印太协调人坎贝尔（Kurt Campbell）、负责东亚和太平洋事务的助理国务克里腾布林克（Daniel Kritenbrink）率领包括五角大楼官员在内的代表团，本周访问了美国夏威夷州以及斐济、巴布亚新几内亚和所罗门群岛。

在华盛顿看来，中国政府与所罗门群岛签署的安全协议是其在太平洋地区及其贸易线路上争夺外交影响力和战略地位行动的一部分。

所罗门群岛总理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）试图向美国和外交关系密切的澳大利亚保证，与中国签署的协议不包括建立任何军事基地。

白宫声明说，“索加瓦雷重申了他的具体保证，即不会有军事基地，不会有永久性（军事）存在，也不会有力量投射能力。”声明说：“美国强调，将与区域伙伴协商，密切关注事态发展。”

白宫说，美方与所罗门总理索加瓦雷以及他的二十几位内阁成员和高级工作人员进行了90分钟的会晤，双方讨论了尽快开设美国大使馆、医疗保健援助、疫苗交付和增加“人民之间的联系”等问题。

（法新社）

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