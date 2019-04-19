美国警告盟友：华为接受中国国安资金

（德国之声中文网）据英国《泰晤士报》报道，美国情报部门指责华为接受中国国家安全部门的资金，这无疑意味着该中国科技巨头面临西方指控的罪状清单上又增加了一条。

《泰晤士报》援引一名知情人士报道称，美国中情局（CIA）指责华为接受来自中央国家安全委员会、中国人民解放军和另一家中国国家情报机构的资金。

该报道还透露，今年早些时候，美国情报机构和"五眼联盟"的其它盟友分享了这一结论。该联盟的成员还包括英国、澳大利亚、加拿大和新西兰。

华为方面驳斥了这一指责。该公司的一名代表对《泰晤士报》记者表示："对于毫无证据、基于匿名来源的指责，华为不予置评。"

至记者截稿时，美国中情局、中国外交部尚未置评。

有关接受国家安全部门资金的情报曝光，是迄今针对华为的最严厉指控。据《泰晤士报》称，英国首相梅以及她的内阁成员和安全部门首脑将在下一次国家安全委员会会议上，针对英国是否允许华为参与5G网络建设计划进行评估，预计该会议将在下周举行。一名英国政府高官对此表示："我不认为形势（对于华为来说）十分有利。"

据悉只有最高层的英国政府官员看到了有关这份机密情报的文件内容。CIA将这份文件设定为机密，但尚未达到最高保密级别。

另一名美国情报机构的消息人士对《泰晤士报》透露，美国方面相信，中国国家安全部已经批准为华为提供政府拨款。这名消息人士强调，如果允许华为将其5G技术卖给"五眼联盟"任何一个成员国，将会带来"很大问题"，因为"中国的国家安全法会强迫企业为军方服务，在中国是不存在什么真正的私人领域的"。

美国发出针对华为的指责，正值中美在贸易领域剑拔弩张之时，华盛顿多次警告华为的设备可能会被北京当作刺探情报的手段加以利用。华为方面多次强调，相关的顾虑是毫无根据的。

在"五眼联盟"当中，美国、澳大利亚和新西兰已经明确拒绝华为提供通讯技术，但是加拿大和英国目前尚在评估过程中。英国国家安全会议原本应该在上周举行，但是由于梅首相当时面临更为紧迫的英国脱欧期限延长问题，因此推迟到下周。

有英国官员私底下承认，如果选择排除华为，而转向另外两个竞争对手--爱立信或诺基亚，英国引入5G网络的时间可能会推迟数年。因为在5G基础设施中禁用华为可能会导致英国必须从4G网络中剥离现有的华为技术。

雨涵/任琛（路透社、泰晤士报）