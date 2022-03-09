美国警告俄罗斯：没收外企资产将会丧失数十年投资信誉

（德国之声中文网）白宫警告俄罗斯不要采取国有化西方公司的措施。美国白宫发言人莎琪（Jen Psaki）周四在推特上表示，这样的行动会让时光倒退到1917年，俄罗斯未来数十年将会失去投资者的信任，并且，若是西方公司资产被没收，莫斯科还会面临法律索赔。她补充表示，白宫与这些对俄罗斯业务的未来做出“艰难决定”的美国公司站在一起。

莫斯科此前曾表示，那些因乌克兰战争而离开俄罗斯的西方公司的业务和生产设备可能很快会被国有化。这些公司因普京入侵乌克兰暂停在俄运营或撤出这一市场。

根据俄罗斯媒体“Izvestia”报道指出，俄罗斯政府正在考虑外企国有化的建议。该媒体还拿到一份有近60家公司的名单，其中包括宜家、麦当劳、苹果、微软、保时捷等等。报道还表示，也有专家发出谨慎行事的呼吁，一名专家警告不要仓促行动，一些企业是在政府的压力下才做出决定，如果因此得出结论，认为他们永远关闭了对俄罗斯的大门，那是不正确的。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ SWIFT银行交易系统 切断俄罗斯与SWIFT金融转账系统的联系，将是欧美对俄所能采取的最强硬的金融制裁步骤之一。总部位于比利时的SWIFT（环球银行金融电信协会）与万余家银行联网，全球半数主要的跨境转帐都通过其传递数据。若与之脱钩，俄罗斯的国际金融交易，包括占该国总收入40%以上的油气出口收益将被切断，其经济会立即受到长期的影响。美国以往曾说服SWIFT对伊朗实施过这一制裁。但这一制裁也会对美国及其盟友的经济造成伤害。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 曾错过时机？ 2014年俄罗斯出兵吞并克里米亚半岛时(图)，美国及其欧洲盟国曾考虑过动用SWIFT这一制裁工具。俄罗斯当时称，如果被逐出该金融交易系统，将视之为对俄宣战。西方国家随后搁置了这一方案，后来被批评反应过于软弱。俄罗斯此后曾试图建立自己的跨境金融交易系统，但成果有限。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 冻结美元结算 美国本身就掌握着对抗普京最有力的金融武器之一——断绝俄罗斯获取美元的途径。所有以美元进行的交易最终都通过美联储或美国金融机构进行结算。就是说外国银行必须通过美国金融系统完成美元交易。美国曾对违反对伊朗、苏丹等国制裁的金融机构进行处罚、禁止其美元结算。与其它金融手段不同的是，美国可单独祭出这一制裁。拜登曾暗示这是制裁俄罗斯的选项之一。无法以美元结算，俄罗斯的企业和个人进行最常规的交易时都会受到阻碍，比如发工资或买东西。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 出口禁令 白宫还证实在考虑实施出口管制，阻止俄罗斯获取用于飞机和智能手机的高科技产品，以及其它现代化设备所需的软件和电子装备。因为美国的软件、技术和设备在全球占据主导地位，这意味着俄罗斯获得集成电路和含有集成电路的产品的可能将受到严重限制。这可能涉及飞机航空电子设备、机床、智能手机、游戏机、平板电脑和电视，甚至国防工业。受到美国出口禁令制裁的国家包括古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 禁购国债 去年，拜登政府已经禁止美国金融机构直接向国有机构购买俄罗斯政府债券，以限制俄罗斯的借贷能力。但这一措施并不针对二级市场，因此有可能成为制裁的下一步。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 北溪二号输气管道 美国多年来一直反对从俄罗斯向德国输送天然气的北溪二号线工程，认为这有助于俄罗斯利用对天然气供应的控制权来达到其在欧洲的政治目的。共和党人希望立即制裁管道的运营方，民主党人则主张在俄罗斯入侵乌克兰的情况下出手。为避免与盟友德国冲突，拜登政府上台后暂停了前任政府的制裁。德国则表示，若俄罗斯入侵乌克兰，北溪二号的运营前景将被“放到桌面上”讨论。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 普京女友？朋友圈？ 美国惯用的一种制裁手法是制裁相关领导人、亲信圈子成员、他们的家人以及军队和文职官员。普京及其亲信和家人、俄罗斯的银行和有权势的财阀富豪都有可能遇到这一命运。共和党议员提出的一项法案，主张于俄罗斯对乌克兰采取进一步军事行动之前就实施制裁。这些众议员还敦促考虑针对俄罗斯上层人士的制裁，包括普京的家人，以及一名据称与普京有绯闻的女性——2004年奥运体操金牌得主军阿丽娜·卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。







（美联社等）

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