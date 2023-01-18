 美国触及债务上限 两党对峙引发经济担忧 | 经济纵横 | DW | 20.01.2023

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经济纵横

美国触及债务上限 两党对峙引发经济担忧

美国联邦政府触及约31.4万亿美元的债务上限，财政部开始部署非常措施，以继续支付政府的账单。共和党和民主党就取消债务上限的问题僵持不下，这有可能在几个月后引发美国政府的财政危机。

财政部长耶伦在写给国会领导人的一封信中表示，非常措施能持续多久存在相当大的不确定性。

财政部长耶伦在写给国会领导人的一封信中表示，非常措施能持续多久存在相当大的不确定性。

（德国之声中文网）据路透社报道，美国财长耶伦已经通知包括众议院议长麦卡锡在内的国会领导人，周四（1月19日）开始，财政部已经开始采取特别措施，以继续支付政府的账单。

《华尔街日报》报道称，这些会计手段包括暂停对某些政府账户的投资，将让财政部能够继续向债券持有人、社会保险受益人和其他人支付款项，至少到6月初。

新任众议院议长麦卡锡和其他共和党人表示，除非民主党人同意削减联邦开支，否则他们将反对提高债务限额。

财政部长耶伦在写给国会领导人的一封信中表示，非常措施能持续多久存在相当大的不确定性。

她在信中写道：“我恳切地敦促国会迅速采取行动，以全面保护美国的信心和信誉。”

不过目前没有任何迹象显示争执不下的两党中有任何一方有意做出让步。

白宫发言人奥利维亚·道尔顿（Olivia Dalton）重申拜登政府的态度：“不会就债务上限问题进行谈判。国会必须无条件地解决这个问题。”

2011年美国也曾发生过类似的僵局，导致美国的信用评级被下调。最终奥巴马领导的民主党政府最终与共和党在国会达成协议，提高债务上限，但同时在过去10年的大部分时间里政府被迫削减国内和军事开支。

美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)预测 ，根据国会和白宫谈判的条件，债务上限将在2023年上半年的某个时候被取消。

美国国会在一战期间赋予联邦政府自行发行国债的权力，1939年首次对所有政府债务统一设定上限，意在限制其增长。

触及债务上限意味着美国政府无法继续借新债还旧债，很快将耗尽手中现金并出现债务违约。届时美国政府将无法正常支付公务员工资、军饷、国债利息、养老金、医保福利等，自身亦会停摆。

2021年，美国两次提高债务上限，目前的上限是31.381万亿美元。2022年，美国政府债务首次超过31万亿美元。这意味着，美国未偿还的公共债务数额超过中国、日本、德国、英国的经济体量总和。美国财长耶伦警告称，如果国会拒绝提升负债上限，6月初就可能出现债务违约。

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