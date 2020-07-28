美国要求“香港制造”改贴“中国制造”

(德国之声中文网) 美国政府的这份文件草案计划从9月25日起，要求所有出口美国的"香港制造"改贴"中国制造"标签。几周前，因应中国当局强推港版《国安法》，特朗普总统已经宣布取消美方依据1992年《香港政策法》赋予香港的特殊待遇。

这份8月11日公布在美国联邦政府公报网站上的草案，规定了将在公布后45天正式生效。文件提到，此举是因应"香港不再享有充分自治"，因此无法再向其提供区别与中国的特殊待遇。

一旦"香港制造"也要被美国加征关税，香港本已疲软的经济将再遭重创。

香港是少数几个对美国构成贸易逆差的经济体。尽管逆差规模去年同比下滑了16%，但是依然达到了260亿美元的规模，超过了美国所有其他贸易伙伴。今年1至5月，香港对美出口额再度同比下挫22.3%。

转口贸易枢纽

相比香港本土商品的出口，第三方货物在香港中转出口扮演了更为重要的角色；对于中国内地而言，香港是重要的中转贸易枢纽。70、80年代，作为"东亚四小龙"的香港本土制造业曾经是出口贸易的强劲引擎；今天，香港出口货物中只有1%是由当地生产。

根据香港官方的统计，2019年，香港本土对美出口额为4.71亿美元，仅占香港出口贸易总额的0.1%(包括中转出口)。在这4.71亿美元商品中，将近一半为珠宝首饰；第二大类是食品，占比约一成。

香港经济承受着巨大压力

根据美国当前的关税规定，从中国出口到美国的珠宝首饰需要加征7.5%的关税；而在今年1月中美第一阶段贸易协定签署前，税率更是曾高达15%。

在疫情等多重因素的冲击下，香港经济总体疲软。今年第二季度，香港经济同比衰退9%，降幅与第一季度持平。现在，香港再度收紧了防疫措施，经济界还将面临更大的压力。而美国把针对中国商品的关税也适用于香港商品，有可能进一步叠加对香港经济的压力。

文山/乐然(法新社、南华早报)

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