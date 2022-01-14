 美国要求本国外交人员家属撤离基辅 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.01.2022

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时政风云

美国要求本国外交人员家属撤离基辅

美国国务院指示驻乌克兰外交官家属及早离开这个东欧国家，理由是“俄罗斯军事行动的持续威胁”。

美驻基辅大使馆

美驻基辅大使馆

（德国之声中文网）乌克兰与俄罗斯冲突日益紧张局势下，美国国务院要求本国驻乌克兰外交官家属及非必要大使馆雇员尽快撤离。 

美国国务院同时强调，其他居住在乌克兰的美国公民现在也"应考虑离开"，目前尚可利用商业航班。一名美国高官对媒体称， "我们认为，俄罗斯入侵（乌克兰）随时可能发生。"她警告说："届时，美国将无法撤离侨民。"。 她还"强烈建议"，美国公民不要去俄罗斯，因为，在目前局势下，美公民有可能在俄境内受到警方籍口法律"骚扰"。她尤其敦促不要前往俄 - 乌边境地区，并指出，鉴于俄军在该地区的部署和军演增加，那里的情况"难以预料"。

乌、俄边界上的乌克兰士兵 

乌、俄边界上的乌克兰士兵 

"密切观察"  

联邦德国外交部上周六（1月22日）在一份声明中表示，目前无意减少驻基辅大使馆工作人员。声明称， "我们密切关注我们驻乌克兰外交使团工作人员的安全情况，并与我们在欧盟和国际层面的合作伙伴保持密切联系。"

数星期来，俄罗斯在与乌克兰的边境地区陈兵超过10万。西方担心克里姆林宫计划入侵这个邻国。莫斯科断然否认。 

一些政治观察家也认为，俄方可能只意在制造恐惧，以迫使北约对其提出的新的安全保障要求做出让步。克里姆林宫要求北约这一西方军事联盟停止继续东扩，并从其各东部成员国撤军。北约、美国和欧盟均强调，这一要求无法接受。 

（德新社，法新社）

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