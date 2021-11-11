美国要求中国上市公司须公开账目 将有何影响？

（德国之声中文网）美国证券交易委员会（SEC）周四（2日）表示，在美国证券交易所上市的中国公司必须披露其是否由政府实体拥有或控制，并提供其审计检查的证据。

彭博社报导称，这项《外国公司责任法》的最终方案，要求外国公司向美国政府公开账目，否则三年内可能会被纽约证券交易所和纳斯达克证券交易所除名。路透社则指出，这项新规定可能导致200多家公司被移除，且使得一些中国公司对投资者的吸引力下降。

事实上，美国政府自2002年起，就要求检查外国上市公司账目，但中国和香港是唯二不允许检查账目的地区。出于国家安全考虑，中国当局不愿意让海外监管机构检查当地的会计师事务所。

而这项美国证券交易委员会的这项新规则，旨在确保在美国上市的外国公司，特别是中国的公司，遵守美国的规则。美国监管机构担心，缺乏美国监督会使投资者面临风险。

该规则还将要求通过被称为可变利益实体（VIE）的工具在美国上市的中国实体加强信息披露。

虽然这种结构允许某些行业的中国公司规避国内的海外上市规则，但美国监管机构担心这种结构会给投资者带来风险，并可能掩盖有关其最终所有权的信息。

公司将有15天的时间对美国证券交易委员会关于他们需要加强披露的指定提出异议。美国证券交易委员会则有长达三年的时间来命令那些不遵守规则的公司下市。

剑指中国公司

美国国会去年通过了这项专门针对中国公司的法案。根据这项法案，上市公司会计监督委员会（PCAOB）能够检查在美国市场上市的外国公司的审计情况，该法案还要求公司在其董事会中列出任何中国共产党员。

然而，北京拒绝允许PCAOB检查在中国和香港注册的公司的审计工作。

「我们的证券制度有一个基本的交易条件......。如果你想在美国发行公共证券，审计你账目的公司必须接受PCAOB的检查，」美国证交会主席加里·根斯勒（Gary Gensler）在一份声明中说。

他并说：「证交会和PCAOB将继续合作，确保进入美国资本市场的外国公司的审计能遵守我们的规则。」

作为第一步，该机构将确定那些可能不符合审计检查要求的公司。一旦公司被美国证交会列为「发行人」，它就必须提交文件，证明它不是由政府拥有或控制的。

（路透社、法新社、彭博社）

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