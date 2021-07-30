 美国要求中企赴美IPO前披露更多风险 | 经济纵横 | DW | 31.07.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

美国要求中企赴美IPO前披露更多风险

美国证券监管机构周五宣布，为保护美国投资者，中国公司在赴美IPO前必须披露更多潜在风险。此前已有消息称，美国证券交易委员会暂停处理中国企业IPO。

New York Wall Street Börse

DW.COM

在“滴滴出行”等App被下架后，中国最受欢迎的健身应用Keep、最大播客平台喜马拉雅、医疗数据公司零氪科技据称均取消了赴美IPO的计划。目前，中国网络安全审查风暴仍在继续，海外上市被收紧。

中国监管机构对滴滴出行等科技与校外教育行业采取一系列严厉措施，也引发在美上市的中国公司股价动荡。美国证券交易委员会高级官员对这些公司提出了规范。

中国政府对包括滴滴在内的最近在美国上市的科技类企业挥出重拳，导致其股价暴跌，也关联其它在美挂牌的中国科技股。业内人士透露，目前中资企业赴美上市工作已经全面暂停。

中国宣布对网约车巨头滴滴展开网络安全审查并下架后，就对其他在美国上市中国企业的应用程式启动类似审查。

根据彭博社报导，中国监管机构正打算对滴滴出行进行严厉处罚，措施可能包含罚款丶暂停某些业务或为滴滴引入国有投资者。消息人士也在访问中透露，滴滴抢在中国公布网络安全法前上市恐是被盯上的主因。

（德国之声中文网）在北京日前宣布加强对在海外融资企业的监管后，美国证券交易委员会（SEC）周五表示，将要求有意在美国上市的中国企业披露更多信息，包括清楚说明是否有海外上市许可。

这一举措主要锁定离岸空壳公司，即可变利益实体（VIE）。SEC主席詹斯勒（Gary Gensler）特别指出，中国企业利用空壳公司规避中国限制外资取得其产业所有权的规定。一些中国企业因此在开曼群岛或其他地方成立空壳公司，以便在海外上市。这些公司没有中国公司的所有权，只是与其签订服务合同。

詹斯勒在声明中称：“我担心普通投资者不会意识到他们持有的是一家空壳公司的股票，而不是一家在中国运营的公司。”

他表示，鉴于中国的最新发展以及中国VIE结构的整体风险，已要求工作人员在这些公司首次公开募股（IPO）之前，要求其披露更多信息。 他还要求对在中国有重要业务的企业提交的文件进行有针对性的额外审查。新规定要求中国企业赴美IPO前必须披露其财务业绩面临的一系列潜在风险，包括明确告知投资者所购买的是空壳公司股份，而非在华运营公司的股份，而中国政府未来的行动可能显著影响其财务业绩。

詹斯勒还表示，所有想在美国IPO的中国公司都必须披露在美上市的批准可能会被中国当局撤销的风险。

China Fahrdienstleister Didi

中国当局对在美上市的滴滴等科技类企业挥出重拳，导致其股价暴跌

路透社此前曾引述消息人士称，SEC已停止处理中国企业在美首次IPO和其他证券发售的注册登记，同时正在制定新的指导方针，规范中国企业向投资者披露中国政府实施新监管整治的风险。

在中国当局加强数据保护和安全的监管后，多家中国大企业的股票近期暴跌。例如中国网约车巨头滴滴6月30在纽约证交所挂牌上市数日后即遭到审查，该公司被要求暂停新用户注册并要求应用商店下架“滴滴出行”App，滴滴股价在上市一周内后便重挫20%，跌破发行价。

（路透社、美联社、法新社）

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究

相关内容

YICHANG, CHINA - JULY 4, 2021 - A mobile phone shows the interface of Didi's APP in Yichang, Hubei province, China, July 4, 2021. On the evening of July 4, 2021, the Cyberspace Administration of China (CAC) issued a notice on the removal of the Didi App: According to the report, the Didi App has been found to have seriously violated laws and regulations in the collection and use of personal information.

滴滴否认媒体报导其考虑私有化的计画 30.07.2021

《华尔街日报》周四（7月29日）引述知情人士指，由於中国监管升级，中国的叫车服务公司滴滴出行正在考虑私有化计划。不过，滴滴却是即刻否认。

HANGZHOU, CHINA - JULY 5, 2021 - The Didi logo of Didi Inc is seen in Hangzhou, Zhejiang Province, China, July 5, 2021. On July 4, 2021, the Cyberspace Administration of China issued a notice on the removal of the Didi Chuxing App. In response, Didi Chuxing said that it had suspended new user registration on July 3 and that its App would be taken down and corrected in strict accordance with the requirements of relevant authorities. Users who have downloaded the App can use it as normal, and passengers' travel and drivers' orders will not be affected.

滴滴审查再收紧 七家监管部门“进驻”  16.07.2021

中国国家网信办宣布，同其它六个监管部门进驻滴滴出行，对其进行网络安全审查。消息传出，滴滴美股一度大跌。 

Traders work during the closing bell at the New York Stock Exchange (NYSE) on March 17, 2020 at Wall Street in New York City. - Wall Street stocks rallied Tuesday on expectations for massive federal stimulus to address the economic hit from the coronavirus, partially recovering some of their losses from the prior session. (Photo by Johannes EISELE / AFP) (Photo by JOHANNES EISELE/AFP via Getty Images)

"滴滴"事件延烧: Keep、喜马拉雅等取消赴美上市 09.07.2021

在“滴滴出行”等App被下架后，中国最受欢迎的健身应用Keep、最大播客平台喜马拉雅、医疗数据公司零氪科技据称均取消了赴美IPO的计划。目前，中国网络安全审查风暴仍在继续，海外上市被收紧。

广告
China Kernkraftwerk Taishan

中广核：台山核电站1号机组燃料破损 停机检修

中国广核集团宣布，广东台山核电厂1号机组运行过程中出现“少量燃料破损”，经中法双方技术人员沟通，决定停机检修。此前，美媒有关该核电厂核泄漏的报导引发外界高度关注。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  