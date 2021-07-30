美国要求中企赴美IPO前披露更多风险

（德国之声中文网）在北京日前宣布加强对在海外融资企业的监管后，美国证券交易委员会（SEC）周五表示，将要求有意在美国上市的中国企业披露更多信息，包括清楚说明是否有海外上市许可。

这一举措主要锁定离岸空壳公司，即可变利益实体（VIE）。SEC主席詹斯勒（Gary Gensler）特别指出，中国企业利用空壳公司规避中国限制外资取得其产业所有权的规定。一些中国企业因此在开曼群岛或其他地方成立空壳公司，以便在海外上市。这些公司没有中国公司的所有权，只是与其签订服务合同。

詹斯勒在声明中称：“我担心普通投资者不会意识到他们持有的是一家空壳公司的股票，而不是一家在中国运营的公司。”

他表示，鉴于中国的最新发展以及中国VIE结构的整体风险，已要求工作人员在这些公司首次公开募股（IPO）之前，要求其披露更多信息。 他还要求对在中国有重要业务的企业提交的文件进行有针对性的额外审查。新规定要求中国企业赴美IPO前必须披露其财务业绩面临的一系列潜在风险，包括明确告知投资者所购买的是空壳公司股份，而非在华运营公司的股份，而中国政府未来的行动可能显著影响其财务业绩。

詹斯勒还表示，所有想在美国IPO的中国公司都必须披露在美上市的批准可能会被中国当局撤销的风险。

路透社此前曾引述消息人士称，SEC已停止处理中国企业在美首次IPO和其他证券发售的注册登记，同时正在制定新的指导方针，规范中国企业向投资者披露中国政府实施新监管整治的风险。

在中国当局加强数据保护和安全的监管后，多家中国大企业的股票近期暴跌。例如中国网约车巨头滴滴6月30在纽约证交所挂牌上市数日后即遭到审查，该公司被要求暂停新用户注册并要求应用商店下架“滴滴出行”App，滴滴股价在上市一周内后便重挫20%，跌破发行价。

（路透社、美联社、法新社）

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