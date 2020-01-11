美国要“定点清除”的不仅仅是苏莱曼尼

（德国之声中文网）据称计划在也门实施的绝密行动动的打击目标是令人恐惧的伊朗革命卫队圣城旅（Al-Kuds）旅高级指挥官沙赫莱（Abdul Resa Schahlaei）。《华盛顿邮报》援引两名未透露姓名的美国高级政府官员以及美国有线电视新闻网CNN援引2名知情者的话说，沙赫莱负责圣城旅的财务工作，被认为是最重要的指挥官之一。由被炸死的伊朗军事战略家苏莱曼尼（Ghassem Soleimani）生前指挥的圣城旅隶属于伊朗精锐部队-伊朗革命卫队。

同时下达袭击令

因此，清除苏莱曼尼和沙赫莱的命令几乎是在同一时间下达的。报道说，由于针对沙赫莱的行动并未取得预期的成功，因此美国政府未对此行动进行公开评论。 《华盛顿邮报》援引美国一位高级官员的话说："如果我们杀了他，我们将在当晚公布与众。"五角大楼发言人雷巴里奇（Rebecca Rebarich）向该报表示："国防部不会讨论每一项计划实施的"中东"军事行动。去年12月，美国为捉拿苏莱曼尼悬赏1500万美元。

苏莱曼尼的死亡导致波斯湾的紧张局势加剧。周三（1月8日）凌晨，伊朗革命卫队出于报复向驻伊美军基地发射了数枚导弹。也是在同一晚上，伊朗的一枚导弹"意外"击中一架乌克兰客机，造成机上176人丧生。

即使在美国，对苏莱曼尼的袭击也并非没有争议。受到指责的美国政府被迫为这一导致严重后果的行动进行辩护。特朗普总统一直坚称，苏莱曼尼策划杀害美国公民的行动临近。

特朗普在在接受福克斯新闻电视台采访时再次谈到了这个话题。他说："伊拉克首都巴格达的大使馆很可能遭到袭击。我还要透露的是，我相信遭到袭击的可能会有4家大使馆。"

由反对派民主党人统治的众议院周四（1月9日）通过了一项决议。该决议强迫特朗普未来必须将所有的军事行动计划通报国会。

观看视频 01:47 分享 美国向中东调遣6架B-52轰炸机 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Weibo Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/3W0AR 美国向中东调遣6架B-52轰炸机

李京慧/ 任琛（德新社、路透社、华盛顿邮报）