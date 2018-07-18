美国补助受损农民 特朗普坚持关税攻势

(德国之声中文网) 美国特朗普政府週二(7/24)表示，为了帮助美国农民度过「贸易战」，政府将提供高达120亿美元补助。

农业部长珀杜 （Sonny Perdue）表示，这些计划「援助受非法报復性关税拖累的农民」。农民可获直接补贴，或将过剩产品卖给政府。生产大豆、高粱、猪肉、奶品、水果、米、坚果等被徵关税产品的农民将受助。

他说这个补助是通过美国农业部的商品信贷公司提供资金，不需要国会批准。

特朗普政府下一步则会协助农民开发新的出口市场。

不过许多农民表示，给补助治标不治本，还不如尽快与中国、墨西哥、加拿大和欧盟谈妥自由贸易协定。

关税冲击年底选举

不过在政治上，关税措施对他的重要选区的产生冲击，这些农业大州是他2016总统大选的选票主要来源。包括共和党在内的许多农民和议员都强烈批评关税政策。这次提供补助也意味着要把负面影响降到最低。

在11月的国会选举之前，在几个以农业为主的州，特朗普的贸易政策已经成为参议员选举主要话题。特朗普週二在堪萨斯城的一个活动上发表讲话，重申他对关税的支持，并承诺「农民将成为最大的受益者」。他说：「要有点耐心。」

美国官员们则表示，随着美中贸易谈判继续进展，补助方案只是给农民的暂时救济。珀杜 (Sonny Perdue)说：「这显然是一个短期的解决方案，让特朗普总统有时间制定长期贸易政策。」

不过政府这个行动似乎造成共和党内分裂。有人赞扬这一举措，也有人认为不妥，因为过去共和党一直反对那种广泛的政府援助计划。内布拉斯加州的参议员萨斯 (Ben Sasse)说：「这场贸易战正在削弱农民的支持，白宫的计划居然是花120亿美元买一个金拐杖。」

「关税战」不歇

美国贸易代表办公室24日召开为期两天的听证会，就再对中国价值160亿美元商品征收25%关税的问题进行讨论。

听证会主题的关税涵盖数百种产品，从用于涂料和塑料的化学品到用于点亮体育场馆巨型电子屏幕的电子IC晶片。

60多名证人中，绝大多数人反对徵收关税，认为会伤害他们的业务，迫使客户到别处寻找产品，影响供应链并可能导致裁员。

特朗普政府对这些证词的反驳期限是7月31日，之后仍有可能继续实施。

夏立民/罗法 (路透社、德新社、美联社)