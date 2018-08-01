 美国著名“武器达人”在台湾被捕 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.09.2018

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时政风云

美国著名“武器达人”在台湾被捕

迄今科迪·威尔逊因推出世界上首款3D打印手枪，并在网络平台上分享制枪图纸而在美国引起一场法律纠纷。如今这位30岁的美国“武器迷”因涉嫌性侵未成年少女受到警方指控。

USA Cody Wilson ARCHIV (picture-alliance/abaca/J. Janner)

武器达人威尔逊（Cody Wilson）

（德国之声中文网）德克萨斯州奥斯汀警方指控威尔逊（Cody Wilson）8月份在一家酒店对一名16岁少女实施性侵。据说之后他向少女支付了500美元。据称两人通过为女性介绍有钱男友的交友网站"Sugardaddys"相识。一旦性侵罪名成立，威尔逊可能面临长达20年的监禁。


将很快被驱逐

应美国当局的要求，这名武器达人在台北被捕。随后其美国护照被宣布无效。据警方发言人称，台湾当局与美国当局密切配合，但台湾与美国之间没有引渡条约。

根据台湾当局的说法，威尔逊自9月6日以来一直在台湾。在他飞往台湾之前，16岁女孩的一个朋友告诉他，女孩已经去了警察局报案。当他试图在台北租房时，房地产经纪人向当局做了举报。

USA 3D Waffen (picture-alliance/AP/Austin-American-Statesman/J. Janner)

这把叫Liberator的塑料手枪没有序列号

网上公布制枪图纸

最近以来，威尔逊因传播制造射击武器的3D打印图而引起轩然大波。经过多年的法律纠纷，美国政府现在同意其位于得克萨斯州的Defense Distributed公司在互联网上公布其枪支设计图。其中也包括与金属枪械没有区别和没有序号的塑料手枪。

美国多个州随后起诉特朗普政府，认为允许3D打印枪支会危害公共安全。西雅图的一名联邦法官随后决定，在对各州的诉讼作出最终裁决之前，暂时禁止3D打印枪支。


然而，威尔逊不顾法官的这一决定于8月底开始出售其制枪图纸。他认为，司法禁令只是阻止免费的在线出版。而他则出售这些图纸，顾客可以自己出价。
 

李京慧/任琛 (法新社、美联社、路透社)

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