美国著名“武器达人”在台湾被捕

（德国之声中文网）德克萨斯州奥斯汀警方指控威尔逊（Cody Wilson）8月份在一家酒店对一名16岁少女实施性侵。据说之后他向少女支付了500美元。据称两人通过为女性介绍有钱男友的交友网站"Sugardaddys"相识。一旦性侵罪名成立，威尔逊可能面临长达20年的监禁。



将很快被驱逐



应美国当局的要求，这名武器达人在台北被捕。随后其美国护照被宣布无效。据警方发言人称，台湾当局与美国当局密切配合，但台湾与美国之间没有引渡条约。

根据台湾当局的说法，威尔逊自9月6日以来一直在台湾。在他飞往台湾之前，16岁女孩的一个朋友告诉他，女孩已经去了警察局报案。当他试图在台北租房时，房地产经纪人向当局做了举报。

这把叫Liberator的塑料手枪没有序列号

网上公布制枪图纸

最近以来，威尔逊因传播制造射击武器的3D打印图而引起轩然大波。经过多年的法律纠纷，美国政府现在同意其位于得克萨斯州的Defense Distributed公司在互联网上公布其枪支设计图。其中也包括与金属枪械没有区别和没有序号的塑料手枪。

美国多个州随后起诉特朗普政府，认为允许3D打印枪支会危害公共安全。西雅图的一名联邦法官随后决定，在对各州的诉讼作出最终裁决之前，暂时禁止3D打印枪支。



然而，威尔逊不顾法官的这一决定于8月底开始出售其制枪图纸。他认为，司法禁令只是阻止免费的在线出版。而他则出售这些图纸，顾客可以自己出价。



李京慧/任琛 (法新社、美联社、路透社)