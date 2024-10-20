美国萨佩洛岛渡轮码头坍塌致7人死亡

美国佐治亚州萨佩洛岛一个渡轮码头周六（10月19日）发生部分坍塌，至少造成7人死亡，多人受伤。该岛当天正在举行保留着非洲传统的的古拉吉奇社区的庆祝活动。

（德国之声中文网）美国佐治亚州自然资源部 (DNR) 在一份声明中表示，该州萨佩洛岛（Sapelo Island）上的一个渡轮码头发生过道坍塌，导致约20人落入大西洋海水中，其中至少 7人死亡，数人受伤。美国海岸警卫队和其他机构展开了搜救行动，出动了直升机和配备声纳的船只。DNR发言人泰勒·琼斯（Tyler Jones）补充说，有8人被送往医院，其中至少 6 人伤势严重。萨佩洛岛只能乘船到达。DNR负责管理码头和在该岛和大陆之间运送人员的渡轮。

意外发生在年度文化日期间

事故发生当天，萨佩洛岛正在庆祝年度文化日。由于与世隔绝，岛上的历史悠久的古拉吉奇社区保留了许多非洲传统。

美国总统拜登和副总统卡玛拉·哈里斯都就此事发表了声明。

拜登在一份声明中表示，得知这一悲剧后他感到"心碎"。"这本该是一场欢乐的庆祝古拉吉奇文化和历史的活动，却变成了一场悲剧和灾难"，拜登说。

副总统卡玛拉·哈里斯正在州首府亚特兰大参加竞选活动，她在一份声明中表示，拜登政府与州和地方官员保持着密切联系，并已提供所需的任何联邦层面的支持。她在声明中还表示，她和丈夫"正在为所有遇难或受伤的人祈祷"，"即使面对这种令人心碎的事件，我们仍将继续庆祝和纪念古拉吉奇社区的历史、文化和韧性。"

（美联社、法新社、德新社等）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。