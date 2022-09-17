 美国：莫斯科巨资贿赂他国政党 欲影响世界政治 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.09.2022

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时政风云

美国：莫斯科巨资贿赂他国政党 欲影响世界政治

美国国务院周二（9月13日）公布一份情报评估报告，指控莫斯科向世界各地“友好”政党大量输金，试图对其施加影响。美方相信，俄仍在输送“数亿”贿金。

自2月入侵乌克兰以来，俄罗斯越来越受到孤立

自2月入侵乌克兰以来，俄罗斯越来越受到孤立

（德国之声中文网）美国国务院在这份新近情报评估报告中说，2014年以来，俄罗斯暗中向外国政党和候选人输送贿金至少3亿美元，以图影响世界政治。 

美国国务院称俄试图借此对二十多个国家施加影响，但未提供具体细节。 

一位熟悉调查结果的政府人士指出，例如，2017年，莫斯科为阿尔巴尼亚的中右翼民主党提供了50万美元，并还为波斯尼亚和黑塞哥维那、黑山和马达加斯加的政党或候选人提供资金。 一位不愿透露姓名的官员对记者说，"我们认为这只是冰山一角"。

对外干预将增加  

这份被标记为敏感但非机密的情报评估传发给了美国使团，并附有外交官谈话要点。  

自今年2月乌克兰遭受入侵以来，拜登政府推动分享有关俄罗斯情报， 发布相关报告为其中一步。

评估报告称，俄罗斯采用双管齐下战略，即既向意中候选人提供资助，又能获得在相关政党内部的影响力。 

根据该报告，某些资金经由设址比利时的组织、俄驻厄瓜多尔大使馆转交，或以加密货币方式提供。 

新闻发布会上，美国国务院官员未详细说明是如何计算出3亿美元这一数字的。不过，该报告确信，莫斯科继续计划向"友好"政党提供 "至少数亿美元"，以应对所受到的国际制裁。 

反驳莫斯科  

长期以来，俄政府官员一直指控美国对外干涉，尤称中央情报局情局在支持伊朗和智利等国的政变方面有悠久历史。 

拜登政府反对将俄对外国政党的所谓资助同美国资助选举监督员和非政府民主团体等做法相提并论。 

据法新社报道，美政府一未透露姓名的官员强调，美方的资助完全透明，而且"我们不支持某个特定的政党或特定的候选人"。 

（美联社，路透社）

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