美国：苹果员工首次成立工会

（德国之声中文网）这是苹果这家科技公司历史上的第一次：在马里兰州陶森市的一家苹果商店的110名员工中，有65人投票赞成成立工会。雇员们要求共同决定工资、工作时间和安全措施。整个投票过程以网络直播的形式呈现。

巴尔的摩附近的陶森市的苹果公司当地员工拥有“大多数同事的坚实支持”，他们在给苹果公司首席执行官库克的信中如此写道。并表示，加入工会并不是针对苹果的管理层。

这一投票结果一旦经过美国联邦监管机构的认可，就意味着那家苹果店的员工将在当地机械师工会（IAM）的名下成立一个分会。IAM主席马丁内斯赞扬了苹果公司员工的“勇气”。他说，这场胜利代表了“苹果商店和我们国家不同经济领域对日益增长的，成立工会的需求”。

成立之前的恐吓

苹果公司拒绝就此发表评论。陶森市的苹果员工是该公司零售部门中第一批成立工会的员工。同时美国亚特兰大市苹果公司的员工也曾希望成立工会。但他们在上个月撤回了申请。理由是他们受到了恐吓。

苹果公司人力资源总监奥布莱恩(Deirdre O'Brien)曾在5月访问过陶森店，他指出工会作为“调解人”会使苹果和员工之间的关系“复杂化”。

美国工会取得了成功

近几十年来，美国的工会已经失去了相当大的权力和成员数量。然而，近几个月来，他们取得了一些象征性的成功。去年12月，纽约州水牛城两家星巴克咖啡店的工人成立了工会。4月初，位于纽约斯塔滕岛的亚马逊仓库的工人投票决定在该公司成立第一个工会代表机构。

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全球最值钱公司！ 蘋果市值突破兩万亿美元大關 蓄勢待發 另外兩個美國科技同行，微軟和亞馬遜，可能很快就會加入蘋果的行列。基於兩家公司所提供的服務和產品擁有巨大的需求市場，它們的股價也在疫情期間不斷攀升。透過微軟和亞馬遜提供的幫助，用戶可以在家工作、和親友保持聯繫以及在網上購物，這兩家公司目前的市值都已經超過1.5万亿美元。

全球最值钱公司！ 蘋果市值突破兩万亿美元大關 新晉億萬富翁 據彭博社報導，蘋果股價最近的漲勢已將公司執行長庫克推入億萬富翁俱樂部。兩万亿美元的市值終於讓庫克得以為自己正名，2011年他剛上任時，人們懷疑他是否能發揚前任執行長賈伯斯的創新精神，蘋果公司當時的估值約3500億美元。

全球最值钱公司！ 蘋果市值突破兩万亿美元大關 車庫創業文化的傳奇 蘋果公司是在1976年由賈伯斯和他的高中同學沃茲尼克（Steve Wozniak）在賈伯斯家中的車庫創立的，這是首家成功的個人電腦公司。四年後，蘋果公開發行股票，這也是自從福特汽車在1956年上市以來最大的一次公開募股。1980年年底，蘋果的市值超過了福特汽車，達到接近20億美元。

全球最值钱公司！ 蘋果市值突破兩万亿美元大關 力挽狂瀾 蘋果接下來的突破是Macintosh，這是一款帶有圖形用戶界面的電腦。市場在最初對其反應平淡，不僅被指内存不足，而且還有「長得像玩具」的說法，導致賈伯斯在1985年下台。隨後又在1997年回歸，他將公司從破產邊緣拯救回來。由於iPod和iPhone等一系列熱門產品的出現，蘋果再也不用擔心重蹈覆轍。

全球最值钱公司！ 蘋果市值突破兩万亿美元大關 iphone崛起 蘋果公司最具突破性的產品仍然是iPhone，它是世上第一款將音樂播放器、網路瀏覽器和電子郵件功能集於一身的手機。iPhone在2007年掀起了一場智能手機革命，並將摩托羅拉和黑莓等競爭對手推向懸崖。直到現在，它仍然是蘋果的搖錢樹，也是該公司發展服务業務的核心。 作者: Ashutosh Pandey



（法新社、路透社）

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