 美国航母“罗纳德･里根”号访问越南 | NRS-Import | DW | 25.06.2023

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美国航母“罗纳德･里根”号访问越南

美国和越南庆祝两国建立全面伙伴关系10周年之际，美国核动力航母“罗纳德･里根”号本周日（6月25日）抵达越南岘港。此前，美越双方均表示愿意提升双边关系。除经贸联系外，两国对中国在该地区力量增加有着共同的关切。

美国核动力航母罗纳德･里根号

美国核动力航母"罗纳德･里根"号

（德国之声中文网）据法新社记者报道，美国核动力航母"罗纳德･里根"号6月25日抵达越南中部港口城市岘港。

越南外交部发言人范秋姮上周五表示，"罗纳德･里根"号将于周日抵达岘港并停留至 6 月 30 日。她说，"最近，越南接待了来自不同国家的海军舰艇的访问，这次将是美国海军罗纳德·里根号的访问。这是为了本地区和世界的和平、稳定、合作和发展而进行的正常友好交流。"据悉，里根号航母停留期间将组织几个文化和社区活动，如举办美国海军乐队音乐会，参观孤儿院以及举行一些体育比赛。

在"罗纳德･里根"号航母抵达之前，印度海军舰艇于5月访问了岘港。上周，日本海上自卫队最大的护卫舰"出云"号在越南中部军事要冲金兰湾国际港做了停留。

美越将提升双边关系制衡中国

今年是美国和越南建立全面伙伴关系10周年。今年4月，美国国务卿布林肯对河内进行了一次闪电访问，明确表示希望提升外交关系。3月底，美国总统拜登和越南共产党中央总书记阮富仲通电话后，越方首次表明愿意提升双边关系。

除了在贸易上的联系越来越紧密外，美越两国还对中国在该地区力量的增加有着共同的关切。

美国国务卿布林肯4月访问越南并与该国总理范明正会晤

美国国务卿布林肯4月访问越南并与该国总理范明正会晤

最近， 中国测量船"向阳红10号"及其护航的中国海警船和渔船在南海越南200海里专属经济区活动了近一个月。河内当局罕见多次表示抗议，要求这些船只离开。根据国际法，船只可以在外国的专属经济区穿行，但是不允许进行未经授权的考察测量。北京则称中国对南沙群岛及其附近海域拥有主权，对相关海域拥有主权权利和管辖权。中国的有关船只在本国管辖海域开展正常的活动正当合法，不存在进入他国海域或"专属经济区"的问题。据路透社报道，"向阳红10号"中国科考船及多艘附属船只5月7日驶入越南专属经济区，直到6月5日才驶离该海域。

澳大利亚新南威尔斯大学堪培拉分校海洋安全专业博士生Nguyen The Phuong向法新社表示："这次访问发出的信号是，越南正通过改善与美国和其他外部大国的安全关系继续制衡中国。"他说，如果美国想继续成为该地区的主导力量，那么和越南之间强有力的双边关系至关重要；美国希望通过派遣他们最强大的海军资产之一，让越南成为一个值得信赖的可靠的合作伙伴。

2018年，美国卡尔-文森号航母对越南进行了越战结束后首次历史性的访问。里根号航母的此次访问是美国航母第三次访问越南。

（法新社）

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