美国航母再次进入南海 应对佩洛西访台?

（德国之声中文网）美国海军第七舰队的官员已经证实了"里根号"航母战斗群进入南中国海。舰队司令西姆斯(Hayley Sims)在一份致路透社的声明中表示："在成功访问新加坡港后，美国海军'里根号'战斗群正在航行于南中国海。"西姆斯强调，航母战斗群是在继续开展正常的、计划内的例行巡航任务，以支持自由和开放的印太地区。

第七舰队司令没有就国会众议长佩洛西的行程问题置评。

中国外交部发言人赵立坚在7月28日的例行发布会上则指责美军航母战斗群美方"到南海大秀肌肉"，还说"大家可以清楚地看到，到底谁是南海以及亚太地区和平稳定的最大威胁"。

近期，北京和华盛顿正因美国国会众议长佩洛西(Nancy Pelosi)计划访问台湾而产生争执。佩洛西原本计划在今年春天访台，后来因感染新冠病毒而取消了行程。一周前，英国《金融时报》爆料称，佩洛西重新计划在8月访问台湾。

美国国防部长奥斯汀(Lloyd Austin)7月27日表示，他已经和佩洛西谈过此事，并向后者提供了安全评估。

在7月28日的美中元首对话中，习近平对拜登表示，"一个中国原则是中美关系的政治基础"；"坚决反对'台独'分裂和外部势力干涉，绝不为任何形式的'台独'势力留下任何空间。民意不可违，玩火必自焚。希望美方看清楚这一点。"

白宫方面则表示，在台湾问题上，拜登强调美国的政策没有改变，"美国强烈反对单方面改变现状或破坏台海和平与稳定的努力"。

美中元首对话"未深入谈及南海"

"里根号"航母战斗群以日本横须贺为母港。7月早些时候，该战斗群一直在南中国海航行，上周末前往新加坡靠港休整。

新加坡东南亚研究所(ISEAS-Yusof Ishak)的安全事务专家斯托利(Ian Storey)对路透社表示，根据最近的行动以及最新的紧张局势，中国军舰很可能会跟踪"里根号"航母战斗群："大多数时候，这些互动是安全和专业的，但他们总是有可能靠得太近而引发对抗。"

就在7月26日，美国国务院东亚及太平洋事务副助理国务卿朴正（Jung Pak）指责中国"对其他在南海地区进行合法活动的国家之挑衅行为，有明显且持续增长趋势"。她在美国智库"战略暨国际研究中心"（CSIS）的"南海问题年度会议"上表示，北京的 "挑衅行动"造成区域不稳，损害了其他国家的经济、削弱现行的海事秩序；中国的行为已经严重威胁到仰赖南海维生之重要航道，或是在南海作业的国家之权益。

在同一场会议上，美国国防部主管印太安全事务助理部长拉特纳（Ely Ratner）也说，今年上半年在南海发生了"数十起"涉及中国军队的事件，相较过去5年有大幅增加的趋势。"在我看来，这种这种咄咄逼人和不负责任的行为，是当今区域和平与稳定的最重大威胁之一，包括南海。如果中国军队继续这种行为模式，那么，发生重大事件或事故是迟早的事。"

美国白宫一发言人则透露，7月28日拜登与习近平通话时"没有机会深入谈论南中国海问题，但确实谈到了"。他说，拜登总统对中国采取与基于规则的国际秩序相抵触的行为方式表达了关切。中国方面发布的消息中则完全没有提及南海议题。

(路透社等)

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