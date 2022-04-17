美国航天局“阿尔特弥斯一号”推迟发射

因引擎故障，原定周一的火箭发射推迟。这是美国航天局50年前踏上月球之后的又一次庞大的登月计划。建立月球定居点作为迈出的第一步，"阿尔特弥斯 "（ Artemis ）的使命是开启人类立足太空的尝试。
（德国之声中文网）2030年代将成为人类不仅去月球，而且还可能去火星开辟定居点的十年。8月29日将发出开启信号，由美国航天局所属的"阿尔特弥斯一号 "做首次无人飞行，成为自1972年 "阿波罗17号 "使命以来人类再度落地月球的第一步。不过，周一的计划因引擎出现故障而退出。
殖民月球对探索火星具重要意义，因为，宇航员可将月球表面作为前往那个红色星球的漫长旅途的中继站。根据 "阿尔特弥斯 "使命合作伙伴--美国航天局和欧洲航天局的说法，阿尔特弥斯计划将展示过去五十年空间探索发生了何种变化。
1972年以来人类做了不少事情：目标更宏伟、技术上长足进展。"阿尔特弥斯使命"的目标是，2025年将人类送上月球，并在随后若干年在月球上建起一永久定居点。欧洲航天局工程师施卢茨（Jürgen Schlutz）对德国之声解释说，"初期阶段，人类将只在月球上逗留一星期，但随着使命的进展，会在月球上停留一两个月，最终建立永久定居点。" 在使命框架内，女性和有色人种将首次登上月球。
今天的发射是计划到2028年的总共6次 "阿尔特弥斯 "登月使命的第一次。 "阿尔特弥斯一号 "使命属于安全测试，它所使用的"猎户座"（ Orion ）飞船不载人，不过，其后将是载人使命。
作为振兴太空旅行努力的一部分，"阿尔特弥斯 "工程于2017年启动。它是美国国家航空航天局和欧洲航天局以及其另外几个国家空间机构之间的合作项目。施卢茨说，"我们希望人类能继续探索太空。月球是我们最近的邻居，拥有资源和可用于人类科研的其它功能。不过，对我们来说，'阿尔特弥斯'使命的意义主要是，让人类先在太空立足。"
美国宇航局以希腊神话中太阳神阿波罗的孪生姐妹命名该计划：月亮女神阿尔特弥斯。当地时间8月29日上午7:30，阿尔特弥斯一号 "猎户座 "航天器将从佛罗里达州的肯尼迪航天中心发射（中欧时间下午2:30）升空，前往月球。它将在太空飞行26至42天，直到溅落太平洋、重返地球，它将至少有6天在遥远的月球轨道上移动。
施卢茨告知，此次太空飞行的目的是测试 "猎户座 "和太空发射系统的安全性，以为未来的载人使命做准备。他指出，"阿尔特弥斯"工程旨在使人类重返月球。"阿尔特弥斯一号'使命是测试运输系统，使之成为可能。他解释说，"猎户座"飞船是一个部分可重复使用的航天器，配备有太阳能电池板和自动对接系统--以及主要和次要推进器，将航天器带出地球轨道，并将其引向月球。他称，欧洲航天局与空客等欧洲企业一起，在此次太空使命的开发技术中发挥了核心作用。他指出， "猎户座 "可容纳6人，但 "阿尔特弥斯一号 "使命上将只有两名"乘员"：两个配置辐射传感器的人偶"赫尔加"（ Helga ）和"佐哈尔"（Zohar）。
"阿尔特弥斯" 工程的远期目标是人类"殖民"火星。施卢茨表示，月球是其中的重要一环，作为火星探索者的某种前哨站。首个月球登陆点--"阿尔特弥斯 "大本营--将在本十年末建成。中国航天局和俄罗斯航天局（Roscosmos）也计划在2030年代初在月球上建起本国基地，作为国际月球研究站。"阿尔特弥斯 "大本营将有能力支持长达2个月的科研使命，并将被用作优化技术和生活条件的空间站。未来，宇航员将能在不到一周时间里飞抵。想到200年前探险家们从欧洲到美洲需时4星期，这真是一个令人印象深刻的成就。
欧洲航天局材料学家考利（ Aiden Cowley ）告诉说，月球上将测试可用于在其它星球上生活所需的系统和技术。他解释说，"月球上的生活条件是很恶劣的。最大挑战之一是如何保护宇航员免受辐射。我们在探索创建居住模块，其外皮是雷公石（月球尘埃），以屏蔽这种辐射。" 他透露，资源管理、防辐射和能源获取系统也在月球上测试，然后用于火星。前往火星需要6个月，由此，月球提供了一个相对容易抵达的试验场。他说："我们无法在需要新工具时打电话，但3D打印机可帮助我们使用月球上的材料打印出工具和其它物件。"
这艘无人驾驶飞船将绕月球飞行一到两次
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