美国航天局“阿尔特弥斯一号”推迟发射

（德国之声中文网）2030年代将成为人类不仅去月球，而且还可能去火星开辟定居点的十年。8月29日将发出开启信号，由美国航天局所属的"阿尔特弥斯一号 "做首次无人飞行，成为自1972年 "阿波罗17号 "使命以来人类再度落地月球的第一步。不过，周一的计划因引擎出现故障而退出。

殖民月球对探索火星具重要意义，因为，宇航员可将月球表面作为前往那个红色星球的漫长旅途的中继站。根据 "阿尔特弥斯 "使命合作伙伴--美国航天局和欧洲航天局的说法，阿尔特弥斯计划将展示过去五十年空间探索发生了何种变化。

1972年阿波罗17号登月使命

1972年以来人类做了不少事情：目标更宏伟、技术上长足进展。"阿尔特弥斯使命"的目标是，2025年将人类送上月球，并在随后若干年在月球上建起一永久定居点。欧洲航天局工程师施卢茨（Jürgen Schlutz）对德国之声解释说，"初期阶段，人类将只在月球上逗留一星期，但随着使命的进展，会在月球上停留一两个月，最终建立永久定居点。" 在使命框架内，女性和有色人种将首次登上月球。

什么是 "阿尔特弥斯 "计划？

今天的发射是计划到2028年的总共6次 "阿尔特弥斯 "登月使命的第一次。 "阿尔特弥斯一号 "使命属于安全测试，它所使用的"猎户座"（ Orion ）飞船不载人，不过，其后将是载人使命。

作为振兴太空旅行努力的一部分，"阿尔特弥斯 "工程于2017年启动。它是美国国家航空航天局和欧洲航天局以及其另外几个国家空间机构之间的合作项目。施卢茨说，"我们希望人类能继续探索太空。月球是我们最近的邻居，拥有资源和可用于人类科研的其它功能。不过，对我们来说，'阿尔特弥斯'使命的意义主要是，让人类先在太空立足。"

美国宇航局以希腊神话中太阳神阿波罗的孪生姐妹命名该计划：月亮女神阿尔特弥斯。当地时间8月29日上午7:30，阿尔特弥斯一号 "猎户座 "航天器将从佛罗里达州的肯尼迪航天中心发射（中欧时间下午2:30）升空，前往月球。它将在太空飞行26至42天，直到溅落太平洋、重返地球，它将至少有6天在遥远的月球轨道上移动。

阿波罗11：人类首次登月的那些画面 “个人的一小步” 人类在月球上走出的第一步。1969年7月20日，在踏上月球表面时，尼尔·阿姆斯特朗说了人类历史上最著名的句子之一：“这是个人的一小步，人类的一大步”。至于这句话是否他自己以及如何构思出来的，人们今天都还在讨论、甚至还有研究这一问题的专著呢。

阿波罗11：人类首次登月的那些画面 开始了 我们从头叙来。1969年7月16日，阿波罗计划主任菲利普斯（Samuel C. Phillips）从肯尼迪航天中心控制室注视着人类首个登月使命——阿波罗11载人飞船发射前的情况。随后，土星5运载火箭载着阿波罗登月飞船升空。飞船成员：阿姆斯特朗、奥尔德林（Edwin "Buzz" Aldrin）和科林斯（und Michael Collins）。

阿波罗11：人类首次登月的那些画面 远观宇航 这3个人是有意尽可能在近处体验阿波罗11升空时刻的成千上万人中的几个，他们在弗罗里达美国宇航局发射场——肯尼迪宇航中心附近的海滩和道路上安营扎寨。为能亲眼目睹这一历史性飞行，共有约100万人专程来到了发射场。

阿波罗11：人类首次登月的那些画面 聚光灯、摄像机、升空！ 现场不仅有成千上万兴奋不已的人们，而且还有数千名记者，专事报道阿波罗11的升空壮举。肯尼迪航天发射中心媒体区人头攒动，正式报名的记者有3497人。1969年7月16日，火箭升空了。

阿波罗11：人类首次登月的那些画面 团队精神 3人小组中有一人不能登月，只能待在轨道上。2009年，科林斯（中）说，“我感觉自己是当时在月球上所发生事情的一部分。我知道，要是我说，我在（阿波罗的）3个位子中有最好的一个，那我就是撒谎者或傻子了，但我可以诚实地说，我对自己所拥有的感到满意。”

阿波罗11：人类首次登月的那些画面 “鹰着陆了！”可是…… 世界协调时间（UTC）1969年7月20日20时17分58秒，阿姆斯特朗发出简短信息：“鹰着陆了!”不过，直到俩人的确踏上月球，还要延续一段时间。首先得为返航做好准备。世界协调时间7月21日2时56分20秒，伟大的时刻终于来到：阿姆斯特朗踏上月球表面。

阿波罗11：人类首次登月的那些画面 这么近 科林斯于7月21日拍摄了这张照片。图上是月球车“鹰”从月球返回时的情景，后面是月球和地平线上的地球。在阿姆斯特朗和奥尔德林成为首批登月人时，科林斯留守指令舱“哥伦比亚”，在月球轨道上绕行、等待。

阿波罗11：人类首次登月的那些画面 第10003号取样 在二个半小时的勘察中，阿姆斯特朗和奥尔德林共搜集了47磅重的月球表面物质，准备带回地球。这块小岩石是其中之一。本图摄于返回后的7月27日。在总共6次登月使命中，宇航员们共搜集了2415件取样，近400公里重。它们都登记在《月球取样和图片目录》中。

阿波罗11：人类首次登月的那些画面 光怪陆离的太空进口物 不过，月球的访客们们也拉下了各种杂物。这枚阿姆斯特朗胸针还算是象征意义多一些的物件中的一个。15公分长的这个橄榄枝标志着和平。未来访客们或许还会因触到高尔夫球、一张全家福照，相机、安迪·沃霍尔（Andy Warhol）的作品或猎鹰羽毛而打个趔趄。对了，小心，别碰上了宇航员们的排泄物呦。

阿波罗11：人类首次登月的那些画面 返回地球 世界协调时间7月24日16时50分，乘员们降落在太平洋上，距“大黄蜂号”航空母舰21公里，在夏威夷西南方1480公里。回到地面后，宇航员们必须填写海关单，申报携带月球岩石。对是否携带了细菌这一问题，他们回答：“愿意”。就这样，按规矩，先请入隔离间。

阿波罗11：人类首次登月的那些画面 不只是身着太空服的超级明星 您没看错：此图上，阿波罗11使命的宇航员们根本没穿太空服，而是头戴宽边帽、身披斗篷，一派墨西哥式打扮！他们作了一次为期45天的巡回游，历经24国、27座城市。美国有意借此强调愿与各国分享其宇宙知识。宇航员们受到超级明星般的欢呼。本图显示的是墨西哥城，1969年9月23日。



对未来载人航天飞行的安全测试

施卢茨告知，此次太空飞行的目的是测试 "猎户座 "和太空发射系统的安全性，以为未来的载人使命做准备。他指出，"阿尔特弥斯"工程旨在使人类重返月球。"阿尔特弥斯一号'使命是测试运输系统，使之成为可能。他解释说，"猎户座"飞船是一个部分可重复使用的航天器，配备有太阳能电池板和自动对接系统--以及主要和次要推进器，将航天器带出地球轨道，并将其引向月球。他称，欧洲航天局与空客等欧洲企业一起，在此次太空使命的开发技术中发挥了核心作用。他指出， "猎户座 "可容纳6人，但 "阿尔特弥斯一号 "使命上将只有两名"乘员"：两个配置辐射传感器的人偶"赫尔加"（ Helga ）和"佐哈尔"（Zohar）。

猎户座飞船由数个国际伙伴合作开发

首批人类何时能在月球上生活？

"阿尔特弥斯" 工程的远期目标是人类"殖民"火星。施卢茨表示，月球是其中的重要一环，作为火星探索者的某种前哨站。首个月球登陆点--"阿尔特弥斯 "大本营--将在本十年末建成。中国航天局和俄罗斯航天局（Roscosmos）也计划在2030年代初在月球上建起本国基地，作为国际月球研究站。"阿尔特弥斯 "大本营将有能力支持长达2个月的科研使命，并将被用作优化技术和生活条件的空间站。未来，宇航员将能在不到一周时间里飞抵。想到200年前探险家们从欧洲到美洲需时4星期，这真是一个令人印象深刻的成就。

欧洲航天局材料学家考利（ Aiden Cowley ）告诉说，月球上将测试可用于在其它星球上生活所需的系统和技术。他解释说，"月球上的生活条件是很恶劣的。最大挑战之一是如何保护宇航员免受辐射。我们在探索创建居住模块，其外皮是雷公石（月球尘埃），以屏蔽这种辐射。" 他透露，资源管理、防辐射和能源获取系统也在月球上测试，然后用于火星。前往火星需要6个月，由此，月球提供了一个相对容易抵达的试验场。他说："我们无法在需要新工具时打电话，但3D打印机可帮助我们使用月球上的材料打印出工具和其它物件。"

这艘无人驾驶飞船将绕月球飞行一到两次

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