美国联邦通信委员要求苹果、谷歌下架TikTok

（德国之声中文网）联邦通信委员会（FCC）委员、共和党人士布兰登·卡尔（Brendan Carr）6月24日致信两家互联网公司的首席执行官，警告称短视频应用TikTok搜集了大量美国用户的敏感个人数据，而TikTok母公司字节跳动（ByteDance）在北京的员工可以获取这些数据。

卡尔本周二（6月28日）在推特上引述了信件的一些细节。“TikTok不是一款普通的视频应用，那只是一层羊皮”，他写道： “它收集了大量的敏感数据，新的报告显示这些数据在北京被访问。

卡尔要求苹果和谷歌最迟在7月8日将TikTok从应用程序商店里下架，或向他解释为何不打算这样作。

这一要求不同寻常，因为FCC对应用商店的内容并没有明确的管辖权。该机构一般通过向公司发放某些通信许可证，来监管涉及国家安全的领域。

TikTok的一位发言人表示，公司在包括中国在内的美国以外地区的工程师， “根据需要”并在“严格控制”下被允许访问美国的用户数据。谷歌和苹果尚未对卡尔的信件做出公开回应。

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数据存美还不够？

TikTok因收集美国用户数据而一直受到美国监管部门的审查。美国外国投资委员会（CFIUS）2020年令字节跳动将TikTok从该公司剥离，原因是担心美国用户数据可能被传递给中国当局。CFIUS负责审查外国收购者的交易是否对美国构成潜在的国家安全风险。

为回应以上担忧，TikTok本月早些时候表示，已经将美国用户的信息转移至美国甲骨文公司（Oracle）的服务器上存储。

外国投资委员会所属的美国财政部一位发言人未对路透社的询问做出回应。律师事务所Vinson & Elkins LLP的国家安全合伙人索菲尔德（Richard Sofield）就TikTok与甲骨文的合作对路透社表示，“我们看到的卡尔委员的要求是一个暗示，表明至少美国政府的一些部门认为这还不够。

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中国电信被列入“国家安全危胁”清单

就在卡尔致信谷歌和苹果的同一天（6月24日），联邦通信委员会将中国电信（美洲）、中国移动国际（美国）列入被认为对美国国家安全构成威胁的通信设备和服务提供商名单。

根据2019年美国颁布的一项法案，联邦通信委员会去年已将包括华为、中兴在内的5家中国公司首批列入这一名单。

卡尔上周表示，这一决定“将有助于确保我们的网络免受试图从事间谍活动和以其他方式损害美国利益的中国和俄罗斯国家支持的实体所构成的威胁”。

与中国电信一同被列入“黑名单”的还有俄罗斯防毒软件公司卡巴斯基实验室（Kaspersky），这是首次有俄罗斯公司上榜。

路透社报道称，上述决定意味着FCC每年约80亿美元的普遍服务基金中的资金将不再被用于购买或维护这些公司的产品。

中国驻华盛顿大使馆上周五发表声明表示：FCC滥用国家权力，在没有事实依据的情况下再次恶意攻击中国电信运营商。美方应立即停止对中国企业的无理打压。中方将采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。”

（路透社、德新社）

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