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美国司法部的主要执法及调查单位，也是美国联邦政府最大的反间谍机构。
联邦调查局的任务是调查违反联邦犯罪法，支持法律。保护美国调查来自于外国的情报和恐怖活动，在领导阶层和法律执行方面对联邦、州、当地和国际机构提供帮助，同时在响应公众需要和忠实于美国宪法前提下履行职责。
在2001年9月11日发生的系列恐怖袭击中，大多数袭击者都来自沙特。这个阿拉伯酋长国的政府是否与幕后策划者有关联？美国联邦调查局公布了一份新的解密文件。
美国总统大选在即，特朗普收到了一封直接写给他本人的信件。其中含有蓖麻毒蛋白，即使微量也可能致命。是谁试图置特朗普于死地？一名神秘女子在边境被捕。
在美国周三传出一名遭美国联邦调查局控诉签证诈欺的中国军事科学家唐娟藏匿於中国驻旧金山领事馆内後，美国司法部周四宣布以签证诈欺起诉4名隐瞒与中国解放军关系的中国研究员，并称他们由中国官方派至美国大学窃取机密。
美国《华尔街日报》报道称， 美国联邦调查局（FBI）正在对流亡美国的中国富商郭文贵展开调查，调查的内容涉及郭文贵美国媒体活动的资金来源以及他与白宫前战略顾问班农的合作。
美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷 在美国保守派智库发表演讲时称， 现在联邦调查局每10个小时就会开启一宗新的有关中国的反间谍案件 。中国外交部发言人赵立坚回应说，"FBI不要以为中国安全部门是吃素的。 "
据《纽约时报》报道，联邦调查局FBI曾于2017年调查特朗普总统是否有侵犯国家利益的行为。鉴于指控"严重"，民主党占多数的众议院将追踪这一媒体报道。
美国有关当局相信，已抓获系列邮包炸弹寄送事件嫌犯。联邦调查局局长通报说，在一个被邮寄的小包裹上发现了来自弗罗里达的该嫌疑人士的指纹印。
前美国总统候选人希拉里·克林顿的“电邮门”丑闻，美国调查当局一直指是俄罗斯试图策划黑客攻击，但如今特朗普把矛头指向中国。但北京和美国联邦调查局都予以驳斥。FBI指出，没有发现任何证据表明邮件服务器遭到攻击。
2月14日的佛州帕克兰校园枪击案原本可能避免发生。今年1月，美国联邦调查局就曾接到警告电话，提醒当局注意。但FBI并没有就此展开调查。
特朗普前竞选主席曼纳福特（Paul Manafort）成为因“通俄门”被指控的第一人。本周一，他前往联邦调查局（FBI）自首。而特朗普本人，则试图与之撇清关系。
美国联邦调查局提供1万美元的奖赏，希望公众提供线索，寻找一名来自中国的伊利诺伊大学失踪女生。她的父亲已抵达美国。
这个故事听起来有些像好莱坞大片，但却是真人真事：丹尼拉·格林受命美国联邦情报局去监控“伊斯兰国”德国籍恐怖分子丹尼斯·库斯佩特，结果陷入网恋，最终甚至远赴叙利亚交战地区嫁给了这名监控对象。
过去的7天，世界上连续发生了许多重大事件：英国大选、科米作证、伊朗的恐怖袭击、伊万卡中国代工厂维权人士被捕……发生的事情实在太多，以至于卡塔尔遭孤立、伦敦发生恐怖袭击都仿佛是很久以前发生的一般。德国之声为您进行一次回顾。
美国前联邦调查局局长科米周四在参议院情报委员会举行的听证会上作证。他在听证会上表示：“我的判断是，我之所以被解职是因为调查‘通俄门’。”
美国前联邦调查局局长科米在参议院情报委员会接受问询前，率先提交了长达7页纸的书面证词。证词里记录了他与美国总统特朗普之间几次会晤和电话通话的详情。
因指控特朗普“通俄”而遭解职的美国联邦调查局局长科米，周三晚间提前公布了参议院证词。他透露，特朗普曾向他施压，要求停止对“通俄门”关键人物弗林的调查，还要求他“效忠”。而特朗普则说，科米的表态恰恰说明总统本人未受调查。
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