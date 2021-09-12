美国司法部的主要执法及调查单位，也是美国联邦政府最大的反间谍机构。

联邦调查局的任务是调查违反联邦犯罪法，支持法律。保护美国调查来自于外国的情报和恐怖活动，在领导阶层和法律执行方面对联邦、州、当地和国际机构提供帮助，同时在响应公众需要和忠实于美国宪法前提下履行职责。