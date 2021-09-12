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美国联邦调查局

美国司法部的主要执法及调查单位，也是美国联邦政府最大的反间谍机构。

联邦调查局的任务是调查违反联邦犯罪法，支持法律。保护美国调查来自于外国的情报和恐怖活动，在领导阶层和法律执行方面对联邦、州、当地和国际机构提供帮助，同时在响应公众需要和忠实于美国宪法前提下履行职责。

SEPTEMBER 11th 2021: The Twenty Year Anniversary of the 9/11/01 terrorist attacks against The United States of America. In New York City, hijackers deliberately crashed two planes into each of The Twin Towers at The World Trade Center in Lower Manhattan resulting in the complete collapse of both buildings and the death of nearly 3000 people - forever changing the skyline of the city and the lives of New Yorkers and Americans. - File Photo by: zz/Larry Le Vine/STAR MAX/IPx 2001 9/11/01 The Twin Towers at The World Trade Center collapse to the ground after hijackers crashed planes into both buildings on September 11, 2001. (NYC)

沙特与9·11袭击是否有关？FBI公布调查文件 12.09.2021

在2001年9月11日发生的系列恐怖袭击中，大多数袭击者都来自沙特。这个阿拉伯酋长国的政府是否与幕后策划者有关联？美国联邦调查局公布了一份新的解密文件。
United States President Donald J. Trump speaks during a news conference in the James S. Brady Press Briefing Room at the White House, on Wednesday, September 16, 2020. Credit: Al Drago / Pool via CNP | Verwendung weltweit

涉嫌给特朗普寄毒信 一名女子被捕 21.09.2020

美国总统大选在即，特朗普收到了一封直接写给他本人的信件。其中含有蓖麻毒蛋白，即使微量也可能致命。是谁试图置特朗普于死地？一名神秘女子在边境被捕。
ARCHIV - 07.11.2012, China, Peking: Die US-amerikanische (unten) und chinesische Nationalflaggen wehen vor einem Hotel. (Illustration zu dpa Reaktion auf US-Aktion: China lässt ebenfalls Konsulat schließen) Foto: Andy Wong/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

美控4名中国研究员签证诈欺 FBI续审多名嫌犯 24.07.2020

在美国周三传出一名遭美国联邦调查局控诉签证诈欺的中国军事科学家唐娟藏匿於中国驻旧金山领事馆内後，美国司法部周四宣布以签证诈欺起诉4名隐瞒与中国解放军关系的中国研究员，并称他们由中国官方派至美国大学窃取机密。
Former White House Chief Strategist Steve Bannon (L) greets fugitive Chinese billionaire Guo Wengui before introducing him at a news conference on November 20, 2018 in New York, on the death of of tycoon Wang Jian in France on July 3, 2018. (Photo by Don EMMERT / AFP) (Photo credit should read DON EMMERT/AFP/Getty Images)

美媒：FBI正在调查郭文贵和班农 09.07.2020

美国《华尔街日报》报道称， 美国联邦调查局（FBI）正在对流亡美国的中国富商郭文贵展开调查，调查的内容涉及郭文贵美国媒体活动的资金来源以及他与白宫前战略顾问班农的合作。
FBI Director Christopher Wray testifies on worldwide threats during a Senate Intelligence Committee hearing on Capitol Hill in Washington, DC, February 13, 2018. / AFP PHOTO / SAUL LOEB (Photo credit should read SAUL LOEB/AFP/Getty Images)

FBI局长:中国已经对美国的国家安全构成最大威胁 08.07.2020

美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷 在美国保守派智库发表演讲时称， 现在联邦调查局每10个小时就会开启一宗新的有关中国的反间谍案件  。中国外交部发言人赵立坚回应说，"FBI不要以为中国安全部门是吃素的。 "
02.01.2019 President Donald Trump speaks to the media during a cabinet meeting at the White House in Washington, D.C. on January 2, 2019. Trump said he will keep the government closed for as long as possible until he gets funding for her southern border wall. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY WAP20190102332 KEVINDxDIETSCH

FBI曾调查特朗普？国会将严肃审视该案 13.01.2019

据《纽约时报》报道，联邦调查局FBI曾于2017年调查特朗普总统是否有侵犯国家利益的行为。鉴于指控"严重"，民主党占多数的众议院将追踪这一媒体报道。
U.S. Attorney General Jeff Sessions speaks at a news conference with FBI Director Christopher Wray (L) on the arrest of Cesar Sayoc on charges of sending at least a dozen parcel bombs to Democratic politicians and high-profile critics of President Trump,

FBI局长：邮包炸弹嫌疑人落网 27.10.2018

美国有关当局相信，已抓获系列邮包炸弹寄送事件嫌犯。联邦调查局局长通报说，在一个被邮寄的小包裹上发现了来自弗罗里达的该嫌疑人士的指纹印。
12. März 2012 FILE - In this March 12, 2012, file photo, then-Secretary of State Hillary Clinton checks her mobile phone after her address to the Security Council at United Nations headquarters. A new Associated Press-GfK poll finds that Clinton enters the summer 2016 conventions damaged by public perceptions that she violated the law by using a private email system while serving as secretary of state. More than half of Americans think she broke the law in using a private email account and server at the State Department. The poll shows that nearly 4 in 10 think she did so intentionally. (AP Photo/Richard Drew, File) |# Copyright: picture-alliance/AP Photo/R. Drew

特朗普指中国入侵希拉里邮件 FBI：没证据！ 29.08.2018

前美国总统候选人希拉里·克林顿的“电邮门”丑闻，美国调查当局一直指是俄罗斯试图策划黑客攻击，但如今特朗普把矛头指向中国。但北京和美国联邦调查局都予以驳斥。FBI指出，没有发现任何证据表明邮件服务器遭到攻击。

A handwritten note to a lost friend is surrounded by candles and flowers at a candlelight vigil the day after a shooting at Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida, U.S. February 15, 2018. REUTERS/Jonathan Drake

佛州枪击案：FBI承认疏忽大意 17.02.2018

2月14日的佛州帕克兰校园枪击案原本可能避免发生。今年1月，美国联邦调查局就曾接到警告电话，提醒当局注意。但FBI并没有就此展开调查。
FILE - In this July 18, 2016 file photo, then-Trump campaign chairman Paul Manafort walks around the convention floor before the opening session of the Republican National Convention in Cleveland. A spokesman for President Donald Trump’s former campaign chairman, Paul Manafort, says that FBI agents served a search warrant at one of his homes. (AP Photo/Carolyn Kaster, File) |

特朗普前竞选经理向FBI自首 30.10.2017

特朗普前竞选主席曼纳福特（Paul Manafort）成为因“通俄门”被指控的第一人。本周一，他前往联邦调查局（FBI）自首。而特朗普本人，则试图与之撇清关系。
This undated photo provided by The University of Illinois Police Department shows Yingying Zhang. Police said the FBI is investigating the disappearance of Zhang, a Chinese woman from a central Illinois university town, as a kidnapping. Zhang was about a month into a yearlong appointment at the University of Illinois' Urbana-Champaign when she disappeared June 9, 2017. (Courtesy of the University of Illinois Police Department via AP) |

FBI悬赏寻找失踪中国女孩 家人已抵美 19.06.2017

美国联邦调查局提供1万美元的奖赏，希望公众提供线索，寻找一名来自中国的伊利诺伊大学失踪女生。她的父亲已抵达美国。
A masked hacker, part of the Anonymous group, hacks the French presidential Elysee Palace website on January 20, 2012 near the eastern city of Lyon. Anonymous, which briefly knocked the FBI and Justice Department websites offline in retaliation for the US shutdown of file-sharing site Megaupload, is a shadowy group of international hackers with no central hierarchy. On the left screen, an Occupy mask is seen. AFP PHOTO / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK (Photo credit should read JEAN-PHILIPPE KSIAZEK/AFP/Getty Images)

堪比电影——嫁给IS战士的美国FBI翻译官 14.06.2017

这个故事听起来有些像好莱坞大片，但却是真人真事：丹尼拉·格林受命美国联邦情报局去监控“伊斯兰国”德国籍恐怖分子丹尼斯·库斯佩特，结果陷入网恋，最终甚至远赴叙利亚交战地区嫁给了这名监控对象。
London Theresa May (picture-alliance/empics/D. Lipinski)

七张图看一周大事 10.06.2017

过去的7天，世界上连续发生了许多重大事件：英国大选、科米作证、伊朗的恐怖袭击、伊万卡中国代工厂维权人士被捕……发生的事情实在太多，以至于卡塔尔遭孤立、伦敦发生恐怖袭击都仿佛是很久以前发生的一般。德国之声为您进行一次回顾。
08.06.2017 *** Former FBI Director James Comey is sworn in prior to testifying before a Senate Intelligence Committee hearing on Russia's alleged interference in the 2016 U.S. presidential election on Capitol Hill in Washington, U.S., June 8, 2017. REUTERS/Jonathan Ernst

科米听证会上怒斥特朗普散布谎言 08.06.2017

美国前联邦调查局局长科米周四在参议院情报委员会举行的听证会上作证。他在听证会上表示：“我的判断是，我之所以被解职是因为调查‘通俄门’。”
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump (L) speaks in Ypilanti Township, Michigan March 15, 2017 and FBI Director James Comey testifies before a Senate Judiciary Committee hearing in Washington, D.C., May 3, 2017 in a combination of file photos. REUTERS/Jonathan Ernst/Kevin Lamarque/File Photo

“我要的是忠诚，我期待的是忠诚” 08.06.2017

美国前联邦调查局局长科米在参议院情报委员会接受问询前，率先提交了长达7页纸的书面证词。证词里记录了他与美国总统特朗普之间几次会晤和电话通话的详情。
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump (L) speaks in Ypilanti Township, Michigan March 15, 2017 and FBI Director James Comey testifies before a Senate Judiciary Committee hearing in Washington, D.C., May 3, 2017 in a combination of file photos. REUTERS/Jonathan Ernst/Kevin Lamarque/File Photo

科米证词提前公布 特朗普强作镇定 08.06.2017

因指控特朗普“通俄”而遭解职的美国联邦调查局局长科米，周三晚间提前公布了参议院证词。他透露，特朗普曾向他施压，要求停止对“通俄门”关键人物弗林的调查，还要求他“效忠”。而特朗普则说，科米的表态恰恰说明总统本人未受调查。
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