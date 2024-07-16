美国联邦法官驳回特朗普机密文件案

特朗普任命的美国联邦法官坎农驳回了对特朗普在卸任后非法持有机密文件的刑事案件指控。特别检察官史密斯表示将提起上诉，继续寻求对特朗普的审判。

（德国之声中文网）一名美国联邦法官周一（7月15日）驳回了对特朗普在卸任后非法持有机密文件的刑事案件指控。

这位美国前总统被指控在离任后将高度机密的国安文件保存在佛罗里达州的海湖庄园。

特朗普任命的法官坎农（Aileen Cannon）周一裁定，承办此案的特别检察官史密斯（Jack Smith）的任命程序不合法，无权提起诉讼。

数小时后，史密斯的发言人卡尔（Peter Carr） 表示，这位特别检察官将对法官的驳回提起上诉，并继续寻求对特朗普的审判。

卡尔在一份声明中表示：“司法部已授权特别检察官对法院的裁决提出上诉。”

特朗普称周一的裁决只是“第一步”，并表示所有针对他的刑事案件都应被驳回。

法官做出了什么裁决？

2022年，司法部长加兰德（Merrick Garland）任命专长于研究公共腐败和国际战争罪的检察官史密斯负责对特朗普处理高度机密文件不当的指控的调查。

选择史密斯是为了使该项调查在一定程度上独立于拜登政府领导下的司法部。

但特朗普的律师质疑史密斯的资质，认为他的任命违反了美国宪法，因为他的职位不是由国会设立的，也没有得到参议院的确认。

美国司法部去年公布了海湖庄园存放的官方文件的照片 图像来源: Justice Department via AP Photo/picture alliance

史密斯的律师驳回了这些说法，辩称聘请特别检察官进行政治敏感案件的调查是司法惯例。

周一，坎农法官裁定支持特朗普方面的辩护意见。

坎农法官在一份长达93页的裁决中写道：“特别检察官的职位实际上篡夺了重要的立法权，将其转移给部门负责人，并在此过程中威胁到三权分立所固有的结构性自由。”

“如果政治部门希望授予司法部长权力，任命特别检察官史密斯全权调查和起诉这一行为，那么有合法的途径可以做到这一点。”

特朗普的法律胜利

这个裁决对于特朗普来说是一个重大胜利。特朗普因持有这些机密文件并阻碍调查其下落而被指控危害国家安全。

在11月总统大选之前推进该案进入审判的可能性本来已经很小，周一的裁决更让其变得微乎其微。

这项裁决宣布之时，共和党全国代表大会正在威斯康辛州密尔瓦基市举行。会上，特朗普正式获得共和党提名，出战今年底的总统大选。特朗普也宣布由参议员万斯担任副手。

然而，特朗普仍面临其他三起刑事案件，其中一起在纽约，他被裁定伪造商业记录罪名成立。

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