美国联邦法官推翻乘坐公共交通须戴口罩的规定

（德国之声中文网）美国佛罗里达州一名联邦法官裁定，适用全国范围的乘坐公共交通工具须戴口罩的规定违宪，因而无效。根据该项裁决，美国疾控预防中心（CDC）的相关规定属越权行为，违反了相关程序。

目前在美国乘坐飞机也无需再佩戴口罩

位于坦帕市（Tampa）的法院裁决予以推翻，并将其转回疾控预防中心。由此，飞机、列车和其它公共交通工具的乘客将暂时不必再戴口罩。

联邦政府一官员就此表示："当局正审查该裁决，考虑可能的下一步措施"。白宫和司法部可能会对法院的决定提出上诉。

他称，戴口罩要求当下不再有效，联邦运输安全管理局（TSA）暂时不会再执行这一规定。不过，疾控与预防中心仍建议应继续在公共交通过程中戴口罩。

反对“口罩令”的呼声增加

新近以来，拜登总统行政当局面临越来越多要求放松或废除戴口罩规定的呼声。在野的共和党国会议员和数家主要航空公司要求终止实施针对飞机和其它公共交通工具的防疫措施。

鉴于染疫数字上升，上星期，美国有关部门决定，将戴口罩规定至少延长到5月3日。

（德新社，法新社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。