美国联邦快递又"搞错了"一次

（德国之声中文网）在一份写给路透社的电子邮件中，美国联邦快运（FedEx)周日（6月23日）表示，"相关包裹被错误地退回, 我们为这个操作上的失误表示歉意。" 该企业的一名发言人证实，该邮件本应递往美国，但她没有说明该包裹里的内容。

《环球时报》的消息指，这个包裹里是一台华为手机，由英国寄往位于美国的PC杂志社，旨在测评华为新款手机P30的性能。

美国联邦快运公司周日还表示，"该公司接受并递送所有华为产品，除非它们的目的地上了美国的'实体清单'"，但如果《环球时报》的报道属实，这个包裹由一个英国编辑寄往位于美国的杂志社，他们同华为公司没有业务往来。

联邦快递此前曾"误投"华为包裹。今年5月底，华为在日本的分公司将包裹寄往中国，但在没有通知华为的情况下，相关包裹被送往美国。据悉，除此之外，还有另外两件从越南寄往中国的华为包裹险些被送往其他地方。

本月初，中方开启对联邦快运错误投递华为包裹事件的调查，但没有对外公布细节。根据新华社的表述，虽然眼下美中贸易纠纷仍然僵持不下，但中方的调查不应被视作对美国企业的报复行为。

华为是全球最大的通信设备制造商，也因此在美中贸易战中成了美方的靶子。今年5月中旬，华为被列上由美国商务部统筹的所谓"实体清单"，以国家安全利益为由禁止美国企业同华为以及子公司展开业务往来，除非有商务部的特许。尽管这个行政命令被推迟3个月生效，但一些著名科技企业如谷歌、微软以及重要的芯片制造商纷纷限制了同华为的合作。

联邦快运"误投"华为包裹事件曝光后，华为宣布重新审核同联邦快递的业务关系。周日，联邦快递又因"误退"表态后，华为还没有做出回应。

上周五（6月21日），美国联邦商务部称扩充"实体清单"，将另外5家中国企业列入"黑名单"。它们分别是超级电脑制造商中科曙光（Sugon）、隶属解放军战略支援部网络系统部的无锡江南电脑技术研究所、天津海光先进技术投资有限公司 、成都海光集成电路 、海光微电子技术。

作为反制措施，中国政府于5月底也推出了"不可靠实体清单" ，对外国企业"不遵守市场规则、背离契约精神"的行为进行惩罚。周日，《环球时报》详细报道了联邦快运"又搞错了"并又"道歉"后，在其推特账号上发帖称联邦快运这回"悬了"，因屡屡"搞错"华为产品的投送地，非常可能要上中国的"不可靠实体清单"了，而且，"中国网民不再接受美国公司的道歉"。



