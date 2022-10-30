美国联邦及多个州考虑立法限制中国实体购买美国农地

（德国之声中文网）美国民主党籍参议员乔恩·泰斯特（Jon Tester）和共和党籍参议员迈克·朗兹(Mike Rounds)近日联名提出了《2023促进农业保障和安全法案》议案，要求将农业安全列入是否允许外国人投资房地产的国家安全决策的范围内，并将中国、俄罗斯、伊朗和朝鲜列入黑名单，禁止来自这些国家的实体和个人投资、购买或以其他方式获得美国土地或涉及美国农业的企业。特斯特向美联社表示，"底线是，我们不要让中国人拥有我们的农田。这威胁到我们的食品安全，威胁到我们的国家安全。"

目前，美国至少有11个州的立法机构也在考虑制定相关法律来解决这一问题，其中包括蒙大拿州、怀俄明州、新泽西州和北达科他州。北达科他州大福克斯市市长波恒斯基（Brandon Bochenski）1月31日叫停了一个计划中的中资玉米加工厂项目。该项目除了遭到当地居民的反对外，美国空军也警告说，这个由中国的阜丰集团出资7亿美元拟建的中资玉米厂项目离设在大福克斯市的美军空军基地只有19公里，存在"重大国安风险"。近日，大福克斯市议会成员以5比0的投票结果放弃了该计划。

中国人拥有的美国农田产权10年间飙升

美国各地对外国个人或实体拥有农田的限制差别很大。大多数州对外国个人或实体拥有农田没有限制，14个州有一定限制，没有一个州完全禁止。

根据美国农业部的数据，外国实体和个人拥有的美国农田占比不到3%，与中国有关的实体和个人拥有的农田占比不到1%，相当于大约340平方公里。与中国有联系的实体在五个州拥有的农田最多。其中四个州--北卡罗来纳州、弗吉尼亚州、德克萨斯州和犹他州--不限制外国所有权。第五个州，即密苏里州，对外国人拥有土地所有权设有上限。

华盛顿智库哈德逊研究所媒体研究员杰瑞米·亨特(Jeremy Hunt)不久前表示，中国人拥有的美国农田产权从2010年的8100万美元跃升至2020年的18亿美元。

外国投资者在美国购置农业和非农业土地已引起了更多关注和审查

国安忧虑增加

近年来，外国投资者在美国购置农业和非农业土地已经引起了更多关注和审查，特别是在有大量美国军事存在的州。支持对所有权采取限制措施的人质疑外国买家的动机，要求考虑与中国等对手国有联系的实体或个人是否会利用土地进行间谍活动或对美国食品供应进行控制等因素。

2021年7月，德州议会通过的《孤星基础设施保护法》正式生效，其中包含了针对来自中国、俄罗斯、朝鲜和伊朗公司投资的条款，禁止上述国家的企业投资德州诸如电网、供水系统和网络安全等基础设施。在此之前，退伍军人、新疆首富孙广信自2016年起在美国德州空军基地附近陆续购买14万公顷土地建风力发电场，引发当地抗议和对国安问题的警觉。今年，德克萨斯州共和党人希望扩大这一禁令，禁止包括中国在内的敌对国家的个人和实体购买土地。

中国外交部回应

据中国官媒报道，2月10日，法新社记者在中国外交部例行记者会上问道，"包括得克萨斯州、佛罗里达州等在内的美国多个州正在考虑禁止中国公民购买当地的房地产，主要出于国家安全的担忧。中方对此有何评论？"外交部发言人毛宁回答说，"中美经贸合作本质是互利共赢的。泛化国家安全概念、将经贸投资问题政治化的言行违背市场经济原则和国际经贸规则，有损外界对美国市场环境的信心。"

（美联社等）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。